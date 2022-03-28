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Немає більше червоних і зелених: Кабмін скасував поділ на карантинні зони

28 Березня 2022, 19:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
маски, коронавірус
Джерело: Depositphotos

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Кабінет міністрів постановою від 26 березня 2022 р. № 372 скасував карантинні зони епідемічної небезпеки та усунення від роботи невакцинованих співробітників.

У документі йдеться про те, що залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя (далі — регіони) встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19, крім періоду воєнного стану.

Уряд рекомендує фізичним особам і суб’єктам господарювання:

  • дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню Covid-19;
  • забезпечити отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
  • закладам охорони здоровʼя забезпечити готовність до реагування на спалахи Covid-19 в умовах воєнного стану.
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На час воєнного стану скасовано норму ухвали про усунення від роботи невакцинованих співробітників.

Джерело: Кабінет міністрів 

Теги
Коронавирус Covid-19
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