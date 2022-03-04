Одеські лікарні готові приймати і постраждалих, і Covid-пацієнтів

В умовах воєнного часу у міських стаціонарах Одеси підготовлені ліжка на випадок масового надходження потерпілих від обстрілу.

Зараз у лікарнях Одеси понад дві тисячі вільних ліжок. Лікарні можуть надавати хірургічну, терапевтичну та інші види медичної допомоги, повідомили у мерії міста.

Служба екстреної медичної допомоги працює у штатному режимі, у стаціонарах підготовлено бригади для надання ургентної допомоги.

Пацієнтів з Covid-19 госпіталізуватимуть у пріоритетному порядку до міської клінічної інфекційної лікарні. За потреби будуть задіяні міські лікарні №5 та 8.

Станом на 3 березня в стаціонарах Одеси перебувають 132 пацієнти з Covid-19.

Українські лікарі продовжують надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, незважаючи на військові дії.

Однак агресор робить все, щоб знищити інфраструктуру. Тому треба знати, що робити, якщо не виходить додзвонитися до швидкої.

Запам’ятайте адресу та вивчіть маршрут до найближчого закладу охорони здоров’я, можна спробувати самостійно дістатися до нього. Майте поряд із собою аптечку із запасом базових ліків, не виходьте без неї на великі відстані. Знайте правила надання першої допомоги. Слідкуйте за рекомендаціями щодо першої допомоги на офіційних каналах.

Джерело: dumskaya.net