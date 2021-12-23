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Омікрон у Німеччині: для захисту від коронавірусу знадобиться четверта доза вакцини

23 Грудня 2021, 09:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Омікрон у Німеччині: для захисту від коронавірусу знадобиться четверта доза вакцини
Джерело: Depositphotos

Новий міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що для захисту від штаму Омікрон може знадобитися четверте щеплення.

Він також припустив, що Омікрон, впродовж трьох тижнів стане домінуючим у Німеччині.

Міністр повідомив, що Німеччина замовила 80 млн доз специфічної вакцини від Омікрона, яку доставлять до країни у квітні чи травні.

Також Карл Лаутербах зазначив, що бустерна доза вакцини проти Covid-19 дуже важлива у боротьбі з новим штамом.

 – Рівень захисту від важких симптомів Covid-19 після бустерного щеплення дуже високий. Я б оцінив його більш ніж у 90%, – зазначив міністр.

У Німеччині знову запроваджують обмежувальні заходи. Уже з 28 грудня закриваються нічні клуби. Уряд рекомендує громадянам не збиратися групами понад 10 осіб. Вболівальники не зможуть відвідувати футбольні матчі.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що коронавірус не йде на різдвяні канікули і влада не може заплющити очі на чергову хвилю, яка починається.

Ізраїль вже майже традиційно демонструє випереджаючі темпи вакцинації населення країни. Тут першими почали практикувати введення третіх доз вакцин від коронавірусної інфекції. Влада вже оголосила про ревакцинацію четвертою дозою.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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