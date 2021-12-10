В Україні станом на 10 грудня до помаранчевої зони перейшла ще одна область. Показники погіршилися в Одеській області, яка раніше перебувала у жовтій зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. До жовтої зони карантину тепер входять 13 областей: Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Водночас у помаранчевому рівні епіднебезпеки перебувають дві області – Донецька та Одеська. У них перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

У червоній зоні все залишилося без змін. Там перебувають 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

Тільки у Хмельницькій області перевищений рівень госпіталізацій з Covid-19. Цей показник становить 62,4, за норми – менш як 60 на 100 тис. населення.

Також у жодному українському регіоні не перевищений рівень завантаженості ліжок киснем.

Станом на 10 грудня в Україні зафіксували 11 327 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 24 456 українцям, а померли – 442 людини. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.