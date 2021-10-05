Станом на 5 жовтня в Україні у восьми областях епідпоказники відповідають помаранчевій зоні.

За даними МОЗ, у помаранчевій зоні знаходяться Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернівецька області.

У Херсонській області зросла кількість госпіталізацій з 58, 8% до 71,1%.

Показник рівня госпіталізацій з Covid-19 перевищує норму також у Запорізькій (65,8%), Рівненській (59, 1%), Харківській (72,2%), Херсонській (71,2%) і Чернівецькій (67,7%) областях.

У той же час в інших областях запроваджено жовтий рівень епідемічної небезпеки. Жодна область не залишилася в зеленій і не увійшла в червону зону.

Найнижчі показники по захворюваності зараз в Кіровоградській області.

На Харківщині припускали, що з сьогоднішнього дня область увійде в червону зону. Але цього не сталося. У регіоні є лікарні, в яких лікуються пацієнти з коронавірусом, заповнені на 95%.