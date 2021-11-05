У період з січня до серпня 2021 року в Україні зросла надлишкова смертність.

За цей час вона сягнула показника у понад 46 тис. осіб, у 2020 році він був 32 569 людей, інформує платформа Опендатабот, посилаючись на Держстат.

Це означає, що в Україні померло значно більше громадян, ніж прогнозували аналітики. Для визначення показники фахівці використовували середні щомісячні дані з 2015 до 2019 року (п’ять років до початку пандемії коронавірусу).

Згідно з даними, щороку до поширення вірусу в Україні у період з січня до серпня помирало 393 тис. осіб, цьогоріч – 440 тис.

Однак втрати значно перевищують показники смертності від коронавірусу.

Фахівці дійшли висновку, що пандемія коронавірусу спровокувала погіршення ситуації і зі смертями від інших хвороб.

Зокрема, через перезавантаженість лікарень люди з іншими проблемами зі здоров’ям не отримали належної допомоги.

Джерело: Опендатабот