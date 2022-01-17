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Пообідали в ресторані: на Буковині сталося масове отруєння туристів

17 Січня 2022, 14:33
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
отравление
Джерело: Depositphotos

У Чернівецькій області, в селі Мигове, зафіксовані два випадки гастроентероколіту. Ще 14 осіб звернулися до місцевих медиків з симптомами харчового отруєння. Про це повідомила начальник Головного управління Держпродспоживслужби області Аліна Гаєвська.

Гастроентероколіт – одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого відділів кишечника шлунково-кишкового тракту.

– Вчора, 16 січня, до нас надійшло екстрене повідомлення про звернення двох осіб з симптомами підвищеної температури і блювання, – зазначила Аліна Гаєвська.

За її словами, хворих доставили каретою екстреної медичної допомоги з села Мигове в обласну клінічну лікарню, де попередньо був встановлений діагноз гастроентероколіт.

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Повідомляється, що всі постраждалі відмовилися від подальшої госпіталізації. З їхніх слів стало відомо, що ознаки нездужання з’явилися незабаром після того, як вони пообідали в сільському ресторані Гетьман.

Наразі тут проходить епідеміологічне розслідування.

Джерело
УНН
Теги
Буковина , Отруєння , ресторан
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