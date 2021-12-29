В Україні станом на 29 грудня ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршилася у Донецькій та Чернігівській областях. Вони перейшли у помаранчеву зону карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, у цих регіонах перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. У Донецькій області – 20,4, а в Чернігівській – 20,0%.

Водночас показникам жовтої зони відповідають Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська, Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Черкаська області та м. Київ.

У червоній зоні поки що перебувають дві області: Волинська та Запорізька. Хоча там повністю стабілізувались Covid-показники. Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 30 грудня вони вийдуть з цієї зони.

Станом на 29 грудня в Україні підтвердили 5 454 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків за добу в Києві (1 113), Одеській (642) та Донецькій (443) областях. Найбільше смертей за добу в Полтавській області – 33. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.