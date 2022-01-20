У Львівській області лікарі дістали зі шлунка чоловіка кулькову ручку, 26-річний пацієнт навмисне її проковтнув.

За інформацією ДУ Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова, чоловік разом з товаришами були нетверезими. Під час суперечки він сказав, що зможе без проблем проковтнути кулькову ручку.

І він таки зробив це. Після цього він відчував дискомфорт, проте звернувся до лікарів лише на четверту добу, коли біль був нестерпним.

Фахівці вивчили стан пацієнта та зрозуміли, що ендоскопічно дістати ручку неможливо.

Через це вони провели відкриту операцію.

Втручання тривало дві години та було непростим. Однак фахівцям таки вдалося допомогти чоловіку.

До речі, громадянин уже й раніше мав операцію на шлунку.

Наразі його уже виписали, він перебуває вдома.

Фахівці застерігають: небезпечно ковтати сторонні предмети, це може призвести до проблем зі здоров’ям.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова