Кір – одне з найзаразніших вірусних респіраторних захворювань: 9 осіб із 10, які перебували у контакті з хворим, захворіють. Але за умови, що вони не були вакциновані.

– Ця хвороба має високий рівень летальності, – написав на своїй сторінці у Facebook головний санітарний лікар України Ігор Кузін. – Щороку кір вбиває понад 100 тис. людей у всьому світі, причому більшість із них — діти у віці до 5 років.

Та навіть якщо перехворіти на кір і залишитися живим, то все одно можна дістати якесь ускладнення. Найсерйозніші ускладнення — сліпота, енцефаліт, отити та пневмонії, важка діарея та пов’язане з нею зневоднення.

Група ризику: малюки до року (до першого щеплення від кору), дорослі, старші 30 років, невакциновані вагітні, люди з пригніченою імунною системою.

Кір є вакцинокерованою хворобою, тож захиститися від нього можна, якщо зробити щеплння.

В Україні щеплення від кору внесене до Національного календаря профілактичних щеплень.

Комбіновану вакцину від кору, паротиту й краснухи (КПК) роблять дітям у рік і в 6 років. Та попри те, що наразі регіони повністю забезпечені необхідною кількістю якісних вакцин, показники охоплення щепленнями в країні викликають занепокоєння.

Станом на 31 серпня 2021 року в країні перше щеплення (в 1 рік) отримали 57,6 % малюків, а друге (у віці 6 років) — 62,4 %.

Показники у регіонах – невтішні.

Перша доза (1 рік):

Херсонська область — 46,9 %,

Одеська — 48,1 %, та

Харківська — 50,3 %,

м. Київ — 73,8 %.

Друга доза (6 років):

Львівщина — 52,3 %,

Київщина — 54,8 % та

Чернігівщина — 55,6 %,

Донеччина — 68,6 %,

Волинь — 70 % та

м. Київ — 76,9 %.

Такий рівень вакцинації створює ризик виникнення спалахів кору. Востаннє в Україні кір фіксували у 2018-2019 роках. Тоді захворіли понад 110 тис. осіб, 36 із них померли.

Завдяки активізації імунізації ці спалахи вдалося загасити. Зараз же ми знову наражаємося на небезпеку.

Ігор Кузін закликав батьків перевірити вакцинальний статус своїх дітей і зробити їм необхідні щеплення. Для цього лише потрібно звернутися до сімейного лікаря чи педіатра. Вакцина є безоплатною.

МОЗ також закликає вакцинуватися від грипу. Щеплення убезпечить вас від хвороби або від її важкого перебігу. Дітей можна щепити від грипу з шести місяців. До шести місяців вакцинують всіх, хто контактує з дитиною.

Джерело: Ігор Кузін