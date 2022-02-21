В Україні фіксується поліпшення ситуації з коронавірусом – зменшується кількість нових хворих та госпіталізацій.

Про це 21 лютого 2022 року під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Кількість виявлених нових випадків коронавірусу зменшилася на 19%, або на 43 616 випадків в абсолютних цифрах, і становить 191 640 випадків, – зазначив міністр.

За його словами, другий тиждень поспіль зменшується число госпіталізацій.

– За минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тис. менше, ніж попереднього тижня, – додав він.

Ситуація з доправленням до лікарень хворих на коронавірус пацієнтів поліпшується у 21 з 25 регіонів України. У решті чотирьох – Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях – вона контрольована.

– Завантаженість ліжок з киснем за тиждень також знизилась на 5,4% і становить 35%. Завантаженість дитячих ліжок також залишається контрольованою – вона зберігається на рівні 31%, що на 8,9% менше проти попереднього тижня, – уточнив Віктор Ляшко.

Водночас ситуація з коронавірусом поліпшується і в світі. За даними ВООЗ, за шостий тиждень 2022 року кількість нових щотижневих випадків інфікування знизилася на 19%, зокрема у Європі на 16%.

Наразі лише чотири країни прозвітували про зростання – Білорусь, Нідерланди, Ісландія та Росія.