Міністерство охорони здоров’я назвало симптоми коронавірусу, при виникненні яких необхідно викликати швидку допомогу.
– Щоб розуміти, коли необхідно викликати швидку, ознайомтеся із переліком симптомів, – йдеться у повідомленні МОЗ. – Вони сигналізують про те, що вам або вашим близьким може знадобитися госпіталізація при Covid-19.
Проте, нагадують у міністерстві, лікар ухвалить рішення щодо необхідності госпіталізації вже після обстеження.
До небезпечних симптомів при Covid-19 відносяться:
- біль у грудній клітці
- тяжкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності
- рівень кисню у крові (сатурація) менше 92%
- порушення свідомості
- інші ознаки, що загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано новий штам коронавірусу Омікрон. Поява Омікрона збіглася з початком канікул у столичних навчальних закладах. Вони завершаться 9 січня 2022 року. Дуже важливо в цей період зберегти здоров’я дітей, щоб до навчання вони повернулися зміцнілими та повними сил.
Тому необхідно ретельно дотримуватися елементарних правил та карантинних обмежень, що діють у столиці, де встановлено жовту зону епідемічної небезпеки.