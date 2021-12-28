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Симптоми Covid-19: коли викликати швидку допомогу

28 Грудня 2021, 17:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
швидка допомога, госпіталізація
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я назвало симптоми коронавірусу, при виникненні яких необхідно викликати швидку допомогу.

– Щоб розуміти, коли необхідно викликати швидку, ознайомтеся із переліком симптомів, – йдеться у повідомленні МОЗ. – Вони сигналізують про те, що вам або вашим близьким може знадобитися госпіталізація при Covid-19.

Проте, нагадують у міністерстві, лікар ухвалить рішення щодо необхідності госпіталізації вже після обстеження.

До небезпечних симптомів при Covid-19 відносяться:

  • біль у грудній клітці
  • тяжкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності
  • рівень кисню у крові (сатурація) менше 92%
  • порушення свідомості
  • інші ознаки, що загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано новий штам коронавірусу Омікрон. Поява Омікрона збіглася з початком канікул у столичних навчальних закладах. Вони завершаться 9 січня 2022 року. Дуже важливо в цей період зберегти здоров’я дітей, щоб до навчання вони повернулися зміцнілими та повними сил.

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Тому необхідно ретельно дотримуватися елементарних правил та карантинних обмежень, що діють у столиці, де встановлено жовту зону епідемічної небезпеки.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19
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