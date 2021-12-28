Міністерство охорони здоров’я назвало симптоми коронавірусу, при виникненні яких необхідно викликати швидку допомогу.

– Щоб розуміти, коли необхідно викликати швидку, ознайомтеся із переліком симптомів, – йдеться у повідомленні МОЗ. – Вони сигналізують про те, що вам або вашим близьким може знадобитися госпіталізація при Covid-19.

Проте, нагадують у міністерстві, лікар ухвалить рішення щодо необхідності госпіталізації вже після обстеження.

До небезпечних симптомів при Covid-19 відносяться:

біль у грудній клітці

тяжкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності

рівень кисню у крові (сатурація) менше 92%

порушення свідомості

інші ознаки, що загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано новий штам коронавірусу Омікрон. Поява Омікрона збіглася з початком канікул у столичних навчальних закладах. Вони завершаться 9 січня 2022 року. Дуже важливо в цей період зберегти здоров’я дітей, щоб до навчання вони повернулися зміцнілими та повними сил.

Тому необхідно ретельно дотримуватися елементарних правил та карантинних обмежень, що діють у столиці, де встановлено жовту зону епідемічної небезпеки.