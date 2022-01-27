У Дніпрі до обласної станції переливання крові прибуло понад 40 гвардійців та співробітників ГУ НП в Дніпропетровській області. Вони хочуть допомогти пораненим, які постраждали під час стрілянини.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.

– Дехто прийшов навіть будучи у відпустці, проте, дізнавшись про трагедію, вирішив у такий спосіб допомогти товаришам, які дістали поранення під час трагічної події цієї ночі та мали значні втрати крові, – зазначили у Нацгвардії.

28 січня на станцію переливання крові приїдуть ще 50 нацгвардійців.

У пресслужбі додали, що стан чотирьох військовослужбовців, які дістали поранення внаслідок трагічних подій у Дніпрі, задовільний. А стан ще однієї жінки важкий через поранення черевної порожнини. Лікарі надають необхідну допомогу та проводять поетапні оперативні втручання.

27 січня у Дніпрі 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей, ще п’ятеро отримали поранення. Зловмисник зник з місця події зі зброєю, але правоохоронцям вдалося його затримати.

За фактом стрілянини в Дніпрі ДБР відкрило кримінальне провадження: справу розслідують як умисне вбивство (за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Також розслідують справу стосовно службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Зараз у лікарні Мечникова перебуває четверо постраждалих. А ще одного госпіталізували у міську лікарню №16.

Фото: Нацгвардія