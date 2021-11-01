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У двох готелях біля Ради всім охочим робитимуть Covid-щеплення

1 Листопада 2021, 14:47 Людмила Грубнік
У двох готелях біля Ради всім охочим робитимуть Covid-щеплення
Джерело: Depositphotos

У двох готелях, розташованих біля Верховної Ради України, можна буде зробити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

– Враховуючи кількість охочих в Україні, які хочуть вакцинуватися, наскільки я знаю, у готелях Київ та Національний будуть відчинені пункти вакцинації для всіх, – зазначив Руслан Стефанчук.

Він закликав українців, які зіштовхнулися з чергами до пунктів масової вакцинації, приїхати та зробити уколи у цих двох місцях.

Водночас спікер зазначив, що процес імунізації триває і у Верховній Раді, зокрема серед нардепів.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З липня щеплення можуть зробити усі дорослі українці, а з жовтня МОЗ дозвовлило вакцинувати дітей від 12 років.

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Також імунізація рекомендована вагітним жінкам та матерям, які годують дитину грудьми.

Протипоказання мають лише одиниці громадян зі значними алергічними реакціями на компоненти вакцини.

Джерело: Телеканал Рада

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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