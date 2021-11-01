У двох готелях, розташованих біля Верховної Ради України, можна буде зробити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

– Враховуючи кількість охочих в Україні, які хочуть вакцинуватися, наскільки я знаю, у готелях Київ та Національний будуть відчинені пункти вакцинації для всіх, – зазначив Руслан Стефанчук.

Він закликав українців, які зіштовхнулися з чергами до пунктів масової вакцинації, приїхати та зробити уколи у цих двох місцях.

Водночас спікер зазначив, що процес імунізації триває і у Верховній Раді, зокрема серед нардепів.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З липня щеплення можуть зробити усі дорослі українці, а з жовтня МОЗ дозвовлило вакцинувати дітей від 12 років.

Також імунізація рекомендована вагітним жінкам та матерям, які годують дитину грудьми.

Протипоказання мають лише одиниці громадян зі значними алергічними реакціями на компоненти вакцини.

Джерело: Телеканал Рада