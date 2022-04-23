У суботу 23 квітня у Вікні життя, що розташоване в одній з дитячих лікарень Львова, залишили немовля.

Це хлопчик. Йому на вигляд біля двох місяців.

Дитинку знайшли вранці медики однієї з міських дитячих лікарень.

Біля немовляти не було жодних документів чи записки.

Наразі медики з правоохоронцями оформляють акт про залишення дитини.

Певний час хлопчик буде під наглядом лікарів.

Востаннє у Вікні життя залишали дитинку майже рік тому, у травні 2021. Тоді матір залишила записку зі словами вибачення.

Рискнем предположить, что эта тема станет актуальной и для Украины, которая во время войны буквально наводнена огнестрельным оружием для защиты от врага.

При анализе самых последних данных, доступных через CDC, американские клинические исследователи обнаружили, что огнестрельные ранения в настоящее время являются основной причиной смерти среди детей до 19 лет.

Аналізуючи останні дані, доступні через CDC, американські клінічні дослідники виявили, що наразі основною причиною смерті серед дітей до 19 років є вогнепальні поранення.

Можна припустити, що ця тема стане актуальною і для України, в якій дуже багато вогнепальної зброї наразі.

Джерело: Львівська міськрада