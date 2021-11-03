У світі станом на 3 листопада від ускладнень, які викликав коронавірус, померли вже понад 5 млн осіб. За весь час пандемії захворіли на Covid-19 248 млн людей, а за добу – понад 384 тис.

Про це свідчить статистика сервісу Worldometers. Найбільше випадків захворювання зафіксували за добу в США (59 тис.), Росії (39 тис.), Великій Британії (33 тис.), Туреччині (29 тис.) та Україні (19 тис.).

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Велика Британія та Україна.

Крім того, кількість летальних випадків від Covid-19 зростає. У світі за добовою смертністю від вірусу в лідерах Росія (1 178), США (1 059) та Україна (700). На четвертому та п’ятому місцях – Румунія (586) та Індія (294). Водночас у Європі найбільше смертей у Росії, Україні та Румунії.

Нині у світі активно хворіють на Covid-19 18,2 млн пацієнтів, з них понад 73 тис. – критичні. За весь час пандемії перемогти хворобу вдалося 224 млн осіб, а протягом доби – 380 тис.

Станом на 3 листопада в Україні зафіксували 23 393 нових випадки коронавірусу. Одужали за добу 11 937 осіб, а померли – 720.

Найбільше хворих зареєстрували у м. Київ (2 024), у Дніпропетровській (1 935), Одеській (1 858), Запорізькій (1 558), Харківській (1 374) та Львівській (1 178) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.