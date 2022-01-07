В Індії розшукують пасажирів рейсу з Італії: майже всі дорослі захворіли на Covid-19

В Індію прибув літак з пасажирами, в яких виявили коронавірус. Рейс з хворими на Covid-19 прибув до аеропорту Амрітсару з Італії.

За даними іноземних ЗМІ, пасажирів хотіли доставити до лікарні, однак щонайменше 13 людей втекли після оголошення про необхідність обов’язкового карантину.

Дев’ять громадян втекли з аеропорту, а інші – з місцевого медичного закладу, в який направили пасажирів. Лікарі повідомили, що їх ошукали.

Поліція з’ясовує, як пасажирам вдалося втекти з аеропорту та лікарні. Правоохоронці склали протоколи на кожного правопорушника, погрожуючи анулювати паспорти.

На літаку з Мілану прилетіли 160 пасажирів, серед яких було 19 дітей та підлітків. Згідно з правилами, у них не перевіряють наявність Covid-19. Проте майже 125 дорослих виявили захворювання.

Коронавірус в Україні

За даними Міністерства охорони здоров’я, за день коронавірус в Україні зафіксували у 7 177 жителів (серед них є 264 дітей та 203 медичних працівників).

За добу ще 71 841 людину вакцинували проти небезпечного захворювання. Перше щеплення отримали 21 997 громадян, а друге – 44 836 українців.

Джерело: BBC