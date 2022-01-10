Станом на 10 січня 2022 року лише два регіони України через більш напружену ситуацію з коронавірусом перебувають у помаранчевій зоні карантину, усі інші – у жовтій.

Згідно з оновленими даними МОЗ, туди потрапили Сумська та Херсонська області.

У першій – перевищено показник виявлення нових випадків інфікування, він там 21%.

Щодо Херсонщини, то у регіоні протягом останніх двох днів тривожна динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус (8 січня – 78,6%, 9 січня – 60%).

В інших регіонах ситуація значно краща.

Як повідомляє профільне відомство, станом на 10 січня в Україні за добу Covid-19 підтверджений у 1 969 осіб. Найбільшу кількість підтверджених нових випадків зареєстровано у Києві (398), Харківській (192), Київській (135), Львівській (130), Одеській (113) та Полтавській (109) областях.

Водночас у Сумській області – 102 випадки, а на Херсонщині взагалі 12 нових хворих на коронавірус.

Упродовж усього часу у країні захворіло 3 704 442 особи, одужало 3 514 786 українців, летальних випадків – 97 325.