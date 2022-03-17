У Львові двоє дітей гралися батьковою зброєю. Внаслідок легковажного ставлення дорослих до зброї дома стався нещасний випадок.

Один з хлопчиків, граючись зброєю вистрілив і поранив брата. Він не знав, що зброя заряджена.

Поранення прийшлося прямо в шию! На щастя, куля вразила лише м’які тканини шиї і лікарі-хірурги Львівського Охматдиту врятували дитині життя. Під час операції кулю успішно вилучено, стан дитини стабільний.

Оскільки сьогодні на руках у людей багато зброї, лікарі наголошують, щоб батьки були відповідальними і не залишали її вдома, а тим більше зарядженою, у доступних для дітей місцях!

– Будьте уважними та відповідальними. Бережіть дитячі життя, – закликають медики Охматдиту.

Київська філія Центру дитячої кардіології та кардіохірургії на період війни переїхала до Львова та працюватиме на базі Львівського обласного кардіоцентру. Лікарі вже розпочали прийом пацієнтів: проводять огляди, консультують дітей, а з наступного тижня планують розпочати операції. Обладнання та витратні матеріали вже перевезли з Києва до Львова.