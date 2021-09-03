Нині усі області України перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки, хоча кількість інфікованих Covid-19 кожного дня зростає. Два регіони не відповідають цій зоні за показником госпіталізацій з коронавірусом.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. В Луганській області вже два дні поспіль спостерігаються високий показник динаміки рівня госпіталізацій Covid-хворих. Станом на 2 вересня він становить 51,4%, а днем раніше – 75,8%.

Одеська область також не відповідає зеленій зоні за цим показником. Там динаміка госпіталізацій сягнула 53,7%, а днем раніше було 70,2%.

Водночас у Львівській та Херсонській областях динаміка госпіталізацій з Covid-19 стабілізувалась. 2 вересня показник становив 47,8 та 37,0%. А ще 1 вересня він був 54,4% та 56,2%.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

Динаміка госпіталізацій – критерій, який показує зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

Станом на 3 вересня в Україні за добу підтвердили 2 693 інфікування коронавірусом. Одужати вдалося 1 112 людям, а померли 45.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (236), Харківській (231) та Львівській (213) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.