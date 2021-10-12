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Заповненість ліжок на Одещині понад 72%: через день-два регіон буде в червоній зоні

12 Жовтня 2021, 18:30 Лариса Божко
Заповненість ліжок на Одещині понад 72%: через день-два регіон буде в червоній зоні
Джерело: Depositphotos

Понад 70% ліжок у лікарнях Одеської області, що приймають пацієнтів з Covid-19, заповнені. Повідомили на брифінгу в ОДА.

– На сьогодні завантаженість ліжок – 72%, – повідомила керівник департаменту охорони здоров`я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар`єва. – При цьому в реанімаціях 80% – пацієнти похилого віку.

Посадовиця закликала всіх вакцинуватися від коронавірусу.

Вона додала, що з такою кількістю хворих на Covid-19 у лікарнях регіон через добу або дві може перейти у червону зону епіднебезпеки.

– Тоді буде повний локдаун, – заявила Одарій-Захар`єва.

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За даними Одеського обласного центру контолю і профілактики хвороб МОЗ України, за останню добу в регіоні зафіксовано 816 нових випадків Covid-19.

Якщо епідемічна ситуація у Львівській області продовжить погіршуватися, то в регіоні  можуть запровадити червону зону карантину.

Теги
Коронавирус Covid-19
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