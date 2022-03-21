Навіть під час війни українські лікарі продовжують проводити надскладні операції та рятувати людям життя. Зокрема, фахівці прооперували шестирічного хлопчика, який пів року жив з канцелярською кнопкою в легенях.

Дитина випадково вдихнула предмет ще у червні 2021 року. У нього був кашель, з такою скаргою батьки звернулися до однієї з місцевих лікарень Полтавської області.

Довго лікарі не могли встановити правильний діагноз. Зробили це лише тоді, коли кнопку сторонній предмет вже не можна будо дістати ендоскопічно. Через це родину направили до Охматдиту.

Кнопка перебувала у тілі дитини дуже довго, вона вже навіть обросла рубцевою тканиною та зафіксувалася. Через це хірургічне втручання було єдиним можливим способом допомогти дитини.

Хлопчик міг втратити легеню, адже стороннє тіло заважало нормальній роботі дихальних органів.

Операція пройшла успішно. Легеню вдалося зберегти. Наразі маленький пацієнт одужує.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит