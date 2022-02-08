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Зміг ходити та стати батьком. Паралізований чоловік відновився завдяки імпланту

8 Лютого 2022, 09:51
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
инвалидное кресло
Джерело: Depositphotos

Паралізований чоловік з повністю пошкодженим спинним мозком знову зміг ходити та навіть стати батьком. Диво трапилося завдяки імплантату, розробленому швейцарськими дослідниками.

Про унікальний випадок розповідається у матеріалі, опублікованому в журналі Nature Medicine.

Мішель Роккаті п’ять років тому потрапив в аварію на мотоциклі, через це він пошкодив спинний мозок та зовсім не відчував ніг.

Проте швейцарські фахівці розробили електричний імплантат, який потім хірургічним шляхом прикріпили до хребта пацієнта. Він посилає сигнали від спинного мозку до ніг чоловіка, через що він тепер знову може ходити. Але це можливо лише тоді, коли він увімкнений.

Та не лише технології, а й наполегливість чоловіка допомогли йому відновитися. До нещасного випадку він активно займався спортом, а після нього не припиняв реабілітацію.

– Я встаю, ходжу, куди хочу, можу спускатися сходами – це майже звичайне життя, – поділився досвідом чоловік.

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Він також зміг стати батьком.

Такий імплант отримали ще дев’ять людей та знову почали ходити. Проте вони роблять це не у повсякденному житті, а для того, щоб практикувати ходьбу, тренувати м’язи.

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Наразі розробка ще потребує додаткового вивчення та удосконалення.

Джерело
BBC Україна
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