Паралізований чоловік з повністю пошкодженим спинним мозком знову зміг ходити та навіть стати батьком. Диво трапилося завдяки імплантату, розробленому швейцарськими дослідниками.

Про унікальний випадок розповідається у матеріалі, опублікованому в журналі Nature Medicine.

Мішель Роккаті п’ять років тому потрапив в аварію на мотоциклі, через це він пошкодив спинний мозок та зовсім не відчував ніг.

Проте швейцарські фахівці розробили електричний імплантат, який потім хірургічним шляхом прикріпили до хребта пацієнта. Він посилає сигнали від спинного мозку до ніг чоловіка, через що він тепер знову може ходити. Але це можливо лише тоді, коли він увімкнений.

Та не лише технології, а й наполегливість чоловіка допомогли йому відновитися. До нещасного випадку він активно займався спортом, а після нього не припиняв реабілітацію.

Він також зміг стати батьком.

Dormant neurons in people with complete spinal cord injuries can be reactivated using an implanted spinal stimulation technology. Changes to function were observed immediately after the surgery.@_NeuroRestore @onwdempowered @gcourtine @Jocelyne_Bloch https://t.co/3AM5cUFFRB

— Spinal Research (@SpinalResearch) February 7, 2022