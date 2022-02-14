Як зрозуміти, що у тебе токсичні батьки – рекомендації психолога

Дуже часто діти можуть потерпати від згубного впливу власних батьків. Він руйнуватиме психіку, самооцінку малюків та не дасть змогу сформуватися здоровій та сильній особистості.

Часто дорослі можуть цього навіть не помічати, вважаючи, що бажають своїм нащадкам усього найкращого та докладають для цього максимум зусиль. А діти просто не в змозі це зробити, бо з дитинства батьки для них авторитет і приклад для наслідування. Лише з роками вони можуть зрозуміти, що батьки насправді не допомагають, а отруюють їм життя.

Як розпізнати, що в тебе токсичні батьки, та як дорослим зрозуміти, що вони отруюють життя власним дітям, розбиралися Факти ICTV.

Хто такі токсичні батьки

– Токсичні батьки – це ті, які отруюють життя своїх дітей. Якщо вони у своїх стосунках з дитиною знають, що для неї буде краще, то це вже ознака токсичності, – говорить психологиня-консультантка Наталія Оржеховська.

За її словами, найчастіше це самотні чи молоді мами, а також ті, хто мають невротичний склад характеру.

– Також батьки такого типу будують токсичні взаємини, як-от надмірна опіка, контроль, приниження чи прояви агресії, – пояснює арт-терапевтка Мирослава Арестович.

Ознаки токсичних батьків

Наталія Оржеховська перерахувала ознаки токсичних батьків, які допоможуть як мамі й тату, так і дітям старшого віку зрозуміти, що у родині панує нездорова, отруйна атмосфера.

Батьки приділяють мало уваги дитині

– Малюка доглядає бабуся або няня, він проводить час з гаджетами. Мама намагається обмежитися дорогими подарунками, – розповідає Наталія Оржеховська.

Такі стосунки є токсичними, адже дитина потребує матері. Треба щодня щонайменше 10-15 хвилин приділяти увагу живому спілкуванню.

Дорослі вимагають доказів любові

– Я буду тебе любити, якщо, наприклад, ти будеш гарно вчитися або гарно поводитися. Насправді, батьки мають любити своїх дітей просто так і попри всі негаразди, – додає психологиня.

Крім того, у жодному разі не потрібно порівнювати свою дитину з іншими, це значно впливає на самооцінку.

Мама чи тато навантажують дітей своїми проблемами

Вони можуть скаржитися на життя, на нестачу грошей, проблеми на роботі, погані стосунки з партнером, родичами.

Мама може розповідати це дитині. Але вона ще мала та не може допомогти. Натомість малюк відчуватиме провину, пояснює фахівець.

Батьки постійно порушують особисті кордони

Це ознака токсичних батьків, у дитини має бути свій особистий простір, своє життя.

Дорослі звинувачують дітей у своїх невдачах

– Дитина не має бути тягарем. Молоді мами звинувачують дітей у своїх невдачах – у нереалізованій кар’єрі, у проблемах з батьками. Або розповідають, як їм було важко народжувати, виховувати, – ділиться Наталія Оржеховська.

Близькі ігнорують дитину у період конфліктів

Наприклад, вони можуть закривати очі на конфліктні ситуації, не реагувати на кризи. Але позиція “я в мушлі” не є правильною, адже дитина бачить некомпетентність батьків.

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Мама чи тато принижують дитину перед родичами, друзями

Не варто цього робити та обговорювати вади перед іншими, оцінювати малюка, ділитися особистою інформацією.

Батьки примішують гроші до стосунків

За допомогою цього вони можуть маніпулювати своїми дітьми.

Дорослі вселяють страх у дитину

Через це дитина не зможе у майбутньому справлятися з викликами.

Як захиститися від токсичних батьків⠀

Варто одразу сказати, що діти не розуміють, що їхні батьки поводяться некоректно, вони це можуть зрозуміти уже у більш старшому віці, коли шкода психіці, самооцінці уже буде завдана.

Саме тому більше уваги цьому питанню мають приділяти саме дорослі.⠀

– Взяти під контроль ситуацію треба тим членам сім’ї, які помічають цей негативний вплив. Це може бути або один із батьків, або ж інші члени сім’ї. Проте у будь-якому випадку, дитині буде потрібна допомога психолога, – зазначає арт-терапевтка Мирослава Арестович.

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Самі ж діти можуть спробувати поговорити з батьками, завернутися до вчителів чи шкільного психолога.