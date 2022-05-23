Вечеря – останній прийом їжі протягом дня, тому дуже важливо не переїдати на ніч. В ідеалі найкраще їсти щонайменше за дві години до сну, щоб їжа встигла переваритися. Самі страви мають бути легкими та нежирними. Що приготувати на дієтичну вечерю – ідеї страв у нашому матеріалі.

Дієтичний салат із сиром

Для приготування такого салату необхідно: 100 г сиру, 100 г огірків, 100 г помідорів, 100 г солодкого перцю, 20 г цибулі, зелень.

Все подрібнити, сир розім’яти і все перемішати. Додайте як заправку трохи оливкової олії та спеції за смаком.

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Рис із куркою

Для цієї страви необхідно взяти 100 г рису (найкраще брати коричневий, тому що він корисніший), 240 г курячого філе, помідори чері 300 г, 100 г салатного міксу, трохи часнику, спеції та оливкова олія.

Для початку необхідно відварити рис. Потім готуємо маринад для курки. Нарізаємо грудку, кладемо її в миску, додаємо оливкову олію, часник та спеції. Даємо м’ясу в маринаді настоятися приблизно пів години. Потім обсмажте філе до готовності та змішайте його з рисом.

Курячі котлети з висівками (або клітковиною)

Для приготування котлет візьміть 400 г курячого філе, 200 г брокколі, 120 г кукурудзи, яйце, цибулю, 1 ст. ложку вівсяного борошна, 2 ст. ложки висівок або клітковини, спеції за смаком.

Цибулю і курячі грудки необхідно подрібнити (можна в м’ясорубці або в блендері). Наріжте дрібно брокколі та додайте до курки. Додайте яйце, борошно, спеції, кукурудзу та висівки і все добре перемішайте. Намочіть руки та сформуйте з фаршу котлети. Обсмажуйте з обох боків приблизно по 5 хвилин.

Дієтична запіканка з кабачків

Для цієї страви вам знадобиться 1 кабачок, 250 г сиру, 2 зубчики часнику, 20 г твердого сиру, зелень, 2 ст. ложки висівок та спеції за смаком.

Натріть кабачок на середній тертці та злийте зайву рідину. Додайте яйце, сир, спеції, зелень та висівки. Все добре перемішайте і додайте тертий сир. Викладіть масу у форму для запікання та поставте в духовку, розігріту на 200 градусів. Час приготування – 20 хвилин.

Салат із буряка

Для його приготування необхідно 300 г відвареної індички, один буряк, 80 г горіхів, 2 ст. ложки сметани, часник і спеції за смаком.

Наріжте індичку, додайте до неї натертий сирий буряк. Перемішайте і додайте сметану, спеції та часник. Все ще раз перемішайте та додайте горіхи. Салат з буряка можна їсти після того, як він настоїться хвилин 20.