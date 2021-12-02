Існує поширений міф, що секс без оргазму, як вечірка без веселощів. Мовляв, якщо наприкінці статевого акту не досягнуто піку, то хтось із партнерів зазнав фіаско. Через це виникають помилкові переконання, що жінки мають імітувати оргазм, щоб їхні партнери не почувалися винними чи знеціненими.

Однак це не так. Психолог, сексолог та ведуча реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова пояснила, чому імітувати оргазм не варто, та коли такі дії виправдані.

– Імітація оргазму – це обман. Імітувати, щоб не образити партнера, не варто. Коли ми робимо щось заради когось, згодом вимагаємо віддати борг. І тут з’являється певна маніпуляція. Краще діяти заради власного задоволення, – говорить Наталія Єжова.

Проте іноді це може бути корисним. Йдеться про ситуації, коли імітація допомогає по-справжньому досягти піку задоволення.

– До мене звертались дівчата, які розповідали, що вони спочатку імітують оргазм для того, аби розслабитись та досягти піку. Розповідаю, як це працює. Дівчина демонструє пікову насолоду партнеру. У цей момент спрацьовує техніка захисту, вона сама розслабляється. Немає тривоги, i тодi вона по-справжньому отримує оргазм, – додає сексолог.

За її словами, це не має бути прямим містком до задоволення. Але якщо такий механізм діє, то це краще, ніж просто імітувати оргазм заради партнера.