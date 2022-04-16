Скільки яєць можна їсти – відповідь фахівців

Скільки яєць можна їсти? Це питання турбує тих, хто полюбляє потішити себе омлетом чи іншими стравами з використанням цього продукту.

Фахівці озвучили рекомендації та розповіли про користь яєць.

– Яйця можна і навіть треба їсти щодня. А от скільки штук на день, це вже залежить від того скільки яєць вписується у вашу добову калорійність та вашу потребу в білках, – говорить нутриціолог Ольга Шийка.

Вона спростувала міф, що не рекомендується їсти більше 3-4 яєць на тиждень через холестерин.

– Яєчний білок загалом містить 210 мг холестерину. Але останні дослідження показали, що він нормалізується лецитином. Саме тому цей холестерин не є небезпечним для організму людини, – додала вона.

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Водночас дієтолог Наталія Рижкова назвала причини, через які яйця варто додати до раціону.

Користь яєць:

містять дев’ять незамінних амінокислот, які організм не може виробляти самостійно;

чудово насичують;

їх потрібно їсти під час схуднення – продукт багатий на білок та має невелику калорійність – лише 70 ккал в одному вареному яйці;

зміцнюють імунітет – у них міститься велика кількість вітамінів і мінералів (вітаміни А, Е, D, групи В, натрій, калій, залізо, магній, селен).

Яйця не рекомендуються лише тим, хто має на них алергію.