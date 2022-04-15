У складі гуманітарної допомоги українці отримують багато макаронних виробів. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, які цікаві страви можна з них готувати.
Топ-7 рецептів страв із макаронів
- Паста з томатами та часником
Відварити макарони та куштувати їх разом з томатами та часником. Це дуже проста та смачна страва.
- Запіканка з макаронів
До відварених макаронів додати томати (чи томатну пасту), сир, зелень та запікати у духовці.
- Спагеті альо-ольо
Це спагеті з часником та олією, а також – ще один простий спосіб отримати смачну страву на обід.
- Паста карбонара
Для цієї страви знадобляться спагеті із твердих сортів пшениці, яєчний жовток, зубчик часнику, сир та сало.
- Пене араб’ята
Це паста з додаванням перцю чилі.
- Спагеті з томатами та м’ясними болами
До макаронів додати курячі боли та консервовані томати. Їх можна замінити й будь-яким томатним соусом.
- Паста з тунцем та оливками
Таку пасту можна готувати як з тунцем, так і з будь-якою рибною консервою.
Джерело: Клопотенко