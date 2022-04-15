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Їжа

З томатами, м’ясом та консервами: топ-7 страв із макаронів

15 Квітня 2022, 21:10
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
спагеті

У складі гуманітарної допомоги українці отримують багато макаронних виробів. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, які цікаві страви можна з них готувати.

Топ-7 рецептів страв із макаронів

  • Паста з томатами та часником

Відварити макарони та куштувати їх разом з томатами та часником. Це дуже проста та смачна страва.

  • Запіканка з макаронів

До відварених макаронів додати томати (чи томатну пасту), сир, зелень та запікати у духовці.

  • Спагеті альо-ольо

Це спагеті з часником та олією, а також – ще один простий спосіб отримати смачну страву на обід.

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  • Паста карбонара

Для цієї страви знадобляться спагеті із твердих сортів пшениці, яєчний жовток, зубчик часнику, сир та сало.

  • Пене араб’ята

Це паста з додаванням перцю чилі.

  • Спагеті з томатами та м’ясними болами

До макаронів додати курячі боли та консервовані томати. Їх можна замінити й будь-яким томатним соусом.

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  • Паста з тунцем та оливками

Таку пасту можна готувати як з тунцем, так і з будь-якою рибною консервою.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко , Здорове харчування , Кулінарні рецепти
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