У складі гуманітарної допомоги українці отримують багато макаронних виробів. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, які цікаві страви можна з них готувати.

Топ-7 рецептів страв із макаронів

Паста з томатами та часником

Відварити макарони та куштувати їх разом з томатами та часником. Це дуже проста та смачна страва.

Запіканка з макаронів

До відварених макаронів додати томати (чи томатну пасту), сир, зелень та запікати у духовці.

Спагеті альо-ольо

Це спагеті з часником та олією, а також – ще один простий спосіб отримати смачну страву на обід.

Паста карбонара

Для цієї страви знадобляться спагеті із твердих сортів пшениці, яєчний жовток, зубчик часнику, сир та сало.

Пене араб’ята

Це паста з додаванням перцю чилі.

Спагеті з томатами та м’ясними болами

До макаронів додати курячі боли та консервовані томати. Їх можна замінити й будь-яким томатним соусом.

Паста з тунцем та оливками

Таку пасту можна готувати як з тунцем, так і з будь-якою рибною консервою.

Джерело: Клопотенко