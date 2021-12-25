Олів’є – один із символів Нового року, на свята його готує багато господинь.

Щоб ця страва була не лише смачною, але й корисною, можна використати змінений рецепт.

Як приготувати корисний салат олів’є, розповіла учасниця 11-го сезону проекту МастерШеф на СТБ Аліса Пяткова.

Інгредієнти

100 г відвареної індички (можна замінити телятиною)

1 свіжий огірок

1 авокадо середньої м’якості

20 г відвареної моркви

2 варені яйця

50 г натурального йогурту

1 ч. л. діжонської гірчиці

Приготування

Нарізати усі інгредієнти кубиками. Приготувати соус – для цього змішати йогурт та діжонську гірчицю. Заправити ним салат.

Крім новорічного олів’є, інші традиційні салати також можна приготувати за кориснішими рецептами. Для цього варто прибрати майонез і замінити соусом домашнього приготування.

Також необхідно, замість ковбаси, додавати варене м’ясо птиці чи яловичину, мінімізувати кількість картоплі чи взагалі прибрати її. Натомість додавати більше овочів – огірок, моркву, буряк.