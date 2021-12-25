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Їжа

Жодного Нового року без олів’є – як приготувати корисний салат

25 Грудня 2021, 08:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
оливье

Олів’є – один із символів Нового року, на свята його готує багато господинь.

Щоб ця страва була не лише смачною, але й корисною, можна використати змінений рецепт.

Як приготувати корисний салат олів’є, розповіла учасниця 11-го сезону проекту МастерШеф на СТБ Аліса Пяткова.

Інгредієнти

  • 100 г відвареної індички (можна замінити телятиною)
  • 1 свіжий огірок
  • 1 авокадо середньої м’якості
  • 20 г відвареної моркви
  • 2 варені яйця
  • 50 г натурального йогурту
  • 1 ч. л. діжонської гірчиці
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Приготування

  1. Нарізати усі інгредієнти кубиками.
  2. Приготувати соус – для цього змішати йогурт та діжонську гірчицю.
  3. Заправити ним салат.

Крім новорічного олів’є, інші традиційні салати також можна приготувати за кориснішими рецептами. Для цього варто прибрати майонез і замінити соусом домашнього приготування.

Також необхідно, замість ковбаси, додавати варене м’ясо птиці чи яловичину, мінімізувати кількість картоплі чи взагалі прибрати її. Натомість додавати більше овочів – огірок, моркву, буряк.

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