Олів’є – один із символів Нового року, на свята його готує багато господинь.
Щоб ця страва була не лише смачною, але й корисною, можна використати змінений рецепт.
Як приготувати корисний салат олів’є, розповіла учасниця 11-го сезону проекту МастерШеф на СТБ Аліса Пяткова.
Інгредієнти
- 100 г відвареної індички (можна замінити телятиною)
- 1 свіжий огірок
- 1 авокадо середньої м’якості
- 20 г відвареної моркви
- 2 варені яйця
- 50 г натурального йогурту
- 1 ч. л. діжонської гірчиці
Приготування
- Нарізати усі інгредієнти кубиками.
- Приготувати соус – для цього змішати йогурт та діжонську гірчицю.
- Заправити ним салат.
Крім новорічного олів’є, інші традиційні салати також можна приготувати за кориснішими рецептами. Для цього варто прибрати майонез і замінити соусом домашнього приготування.
Також необхідно, замість ковбаси, додавати варене м’ясо птиці чи яловичину, мінімізувати кількість картоплі чи взагалі прибрати її. Натомість додавати більше овочів – огірок, моркву, буряк.