Устали от жестких диет, которые лишь на время помогают похудеть? Вы не одиноки! Вот почему так важно не сидеть на диетах, а питаться правильно. Что можно есть, когда ты на диете. Об этом и потере килограммов без вреда для здоровья, рассказала Фактам ICTV нутрициолог-психолог Богдана Люлько.
– Я лично проводила опрос в своем блоге в соцсети. Большинство респондентов ответили, что диета ассоциируется с временными ограничениями и невкусной пищей, – объясняет специалист.
Поэтому, – по ее мнению, – уместнее говорить о здоровом питании, которое поможет и похудеть, и улучшить самочувствие.
Есть нужно системно
Многие женщины во время диеты практически голодают. Приведет ли жесткое ограничение количества пищи к похудению? Возможно, на короткое время. Но потом потерянные килограммы вернутся и прихватят с собой серьезные проблемы со здоровьем.
– Для наших внутренних органов и гормонов важно иметь определенную систему приема пищи. Итак, выберите для себя комфортную кратность: три или четыре полноценных приема пищи. И этого уже было достаточно, чтобы организм вас поблагодарил, – уверена нутрициолог.
Также стоит забыть о перекусах между этими тремя-четырьмя приемами пищи. Потому что привычка перехватывать что-то на бегу и приводит к набору веса. Лучшие перекусы – вода или чай без сахара.
Правильно выбираем продукты
Главное правило здорового питания – выбирать продукты, которые вы могли бы купить и столетие назад: овощи, фрукты, крупы, мясо и т.п.
– Вряд ли сто лет назад вы могли бы купить сок в тетрапаке или сосиски, – шутит Богдана. — Поэтому следует оставить это на полочке магазина.
Топ-10 продуктов для человека, желающего похудеть без вреда для здоровья, выглядит так:
- Крупы – овсянка, пшено, гречка, нешлифованный рис, кус-кус, киноа.
- Рыба.
- Зелень.
- Мясо курицы или говядина.
- Капуста – полезна и сырая, и тушеная, и квашеная.
- Огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, морковь и другие овощи.
- Ягоды – мощный источник витаминов.
- Фрукты – полезны все, но предпочтение следует отдавать сезонным.
- Сыр – богат белками, витаминами, фолиевой кислотой, кальцием, железом, цинком.
- Кисломолочные продукты.
Для приготовления пищи лучше использовать оливковое или другое растительное масло.
Количество соли в блюдах следует снизить. Вместо этого используйте специи. Имбирь, кориандр, куркума, ароматные травы не только сделают вашу пищу вкусной, но и улучшат самочувствие.
Меняем образ жизни
Важно найти верную мотивацию.
– Желание поразить всех фигурой на пляже, влезть в то же платье, похудеть для парня – кратковременные цели, которые приведут к стремительному возвращению веса, – убеждена Богдана Люлько.
Нужно стремиться из-за снижения веса улучшить состояние здоровья. А для этого мало питание. Следует изменить образ жизни.
3 правила здорового образа жизни:
- Высыпайтесь. Именно сон, а не еда – первый шаг на пути к здоровому, стройному телу. При нарушениях сна возникают проблемы с утилизацией кортизола (так называемого гормона стресса). Кортизол, благодаря каскаду гормональных реакций, оказывает влияние на гормон инсулин. А тот, в свою очередь, задерживает процесс похудения.
- Двигайтесь. Это отлично, что вы тренируетесь в спортзале или посещаете класс йоги. Но вы должны двигаться каждый день. Хотя бы треть времени от момента пробуждения до засыпания. Это может быть обычная прогулка, уборка или подвижная игра с ребенком и т.д.
- Откажитесь от вредных привычек. Чрезмерное употребление алкоголя, курение, увлечение нездоровой пищей – это все вредит и вашему телу, и здоровью.
— Если при всем вам не удается похудеть, если стрессовые ситуации наоборот приводят к набору веса, без помощи психолога не обойтись, — уверена Богдана.
Работа со специалистом поможет потерять килограммы и без диет.
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