Устали от жестких диет, которые лишь на время помогают похудеть? Вы не одиноки! Вот почему так важно не сидеть на диетах, а питаться правильно. Что можно есть, когда ты на диете. Об этом и потере килограммов без вреда для здоровья, рассказала Фактам ICTV нутрициолог-психолог Богдана Люлько.

– Я лично проводила опрос в своем блоге в соцсети. Большинство респондентов ответили, что диета ассоциируется с временными ограничениями и невкусной пищей, – объясняет специалист.

Поэтому, – по ее мнению, – уместнее говорить о здоровом питании, которое поможет и похудеть, и улучшить самочувствие.

Есть нужно системно

Сейчас смотрят

Многие женщины во время диеты практически голодают. Приведет ли жесткое ограничение количества пищи к похудению? Возможно, на короткое время. Но потом потерянные килограммы вернутся и прихватят с собой серьезные проблемы со здоровьем.

– Для наших внутренних органов и гормонов важно иметь определенную систему приема пищи. Итак, выберите для себя комфортную кратность: три или четыре полноценных приема пищи. И этого уже было достаточно, чтобы организм вас поблагодарил, – уверена нутрициолог.

Также стоит забыть о перекусах между этими тремя-четырьмя приемами пищи. Потому что привычка перехватывать что-то на бегу и приводит к набору веса. Лучшие перекусы – вода или чай без сахара.

Правильно выбираем продукты

Главное правило здорового питания – выбирать продукты, которые вы могли бы купить и столетие назад: овощи, фрукты, крупы, мясо и т.п.

– Вряд ли сто лет назад вы могли бы купить сок в тетрапаке или сосиски, – шутит Богдана. — Поэтому следует оставить это на полочке магазина.

Топ-10 продуктов для человека, желающего похудеть без вреда для здоровья, выглядит так:

Крупы – овсянка, пшено, гречка, нешлифованный рис, кус-кус, киноа.

Рыба.

Зелень.

Мясо курицы или говядина.

Капуста – полезна и сырая, и тушеная, и квашеная.

Огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, морковь и другие овощи.

Ягоды – мощный источник витаминов.

Фрукты – полезны все, но предпочтение следует отдавать сезонным.

Сыр – богат белками, витаминами, фолиевой кислотой, кальцием, железом, цинком.

Кисломолочные продукты.

Для приготовления пищи лучше использовать оливковое или другое растительное масло.

Количество соли в блюдах следует снизить. Вместо этого используйте специи. Имбирь, кориандр, куркума, ароматные травы не только сделают вашу пищу вкусной, но и улучшат самочувствие.

Меняем образ жизни

Важно найти верную мотивацию.

– Желание поразить всех фигурой на пляже, влезть в то же платье, похудеть для парня – кратковременные цели, которые приведут к стремительному возвращению веса, – убеждена Богдана Люлько.

Нужно стремиться из-за снижения веса улучшить состояние здоровья. А для этого мало питание. Следует изменить образ жизни.

3 правила здорового образа жизни:

Высыпайтесь . Именно сон, а не еда – первый шаг на пути к здоровому, стройному телу. При нарушениях сна возникают проблемы с утилизацией кортизола (так называемого гормона стресса). Кортизол, благодаря каскаду гормональных реакций, оказывает влияние на гормон инсулин. А тот, в свою очередь, задерживает процесс похудения.

. Именно сон, а не еда – первый шаг на пути к здоровому, стройному телу. При нарушениях сна возникают проблемы с утилизацией кортизола (так называемого гормона стресса). Кортизол, благодаря каскаду гормональных реакций, оказывает влияние на гормон инсулин. А тот, в свою очередь, задерживает процесс похудения. Двигайтесь . Это отлично, что вы тренируетесь в спортзале или посещаете класс йоги. Но вы должны двигаться каждый день. Хотя бы треть времени от момента пробуждения до засыпания. Это может быть обычная прогулка, уборка или подвижная игра с ребенком и т.д.

. Это отлично, что вы тренируетесь в спортзале или посещаете класс йоги. Но вы должны двигаться каждый день. Хотя бы треть времени от момента пробуждения до засыпания. Это может быть обычная прогулка, уборка или подвижная игра с ребенком и т.д. Откажитесь от вредных привычек. Чрезмерное употребление алкоголя, курение, увлечение нездоровой пищей – это все вредит и вашему телу, и здоровью.

— Если при всем вам не удается похудеть, если стрессовые ситуации наоборот приводят к набору веса, без помощи психолога не обойтись, — уверена Богдана.

Работа со специалистом поможет потерять килограммы и без диет.

Читайте также: