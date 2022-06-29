Втомилися від жорстких дієт, які лише на деякий час допомагають схуднути? Ви не самотні! Ось чому так важливо не сидіти на дієтах, а харчуватися правильно. Що можна їсти, коли ти на дієті. Про це та про втрату кілограмів без шкоди для здоров’я, розповіла Фактам ICTV нутриціолог-психолог Богдана Люлько.
– Я особисто проводила опитування у своєму блозі у соцмережі. Більшість респондентів відповіли, що дієта асоціюється з тимчасовими обмеженнями і несмачною їжею, – пояснює фахівчиня.
Тому, – на її думку, – доречніше говорити про здорове харчування, яке допоможе і схуднути, і покращити самопочуття.
Їсти потрібно системно
Багато жінок під час дієти практично голодують. Чи призведе жорстке обмеження кількості їжі до схуднення? Можливо, на короткий час. Але потім втрачені кілограми повернуться і прихоплять із собою серйозні проблеми зі здоров’ям.
– Для наших внутрішніх органів і гормонів важливо мати певну систему прийому їжі. Тож оберіть для себе комфортну кратність: три або чотири повноцінних прийоми їжі. І цього вже буле достатньо, щоб організм вам подякував, – впевнена нутриціолог.
Також варто забути про перекуси між цими трьома-чотирма прийомами їжі. Бо звичка перехоплювати щось на бігу і призводить до набору ваги. Найкращі перекуси – вода або чай без цукру.
Правильно обираємо продукти
Головне правило здорового харчування – обирати продукти, які ви могли б купити і століття тому: овочі, фрукти, крупи, м’ясо і т.п.
– Навряд чи сто років назад ви б могли купити сік у тетрапаку або сосиски, – жартує Богдана. – Тому варто залишити це на поличці магазину.
Топ-10 продуктів для людини, яка хоче схуднути без шкоди для здоров’я, виглядає так:
- Крупи – вівсянка, пшоно, гречка, нешліфований рис, кус-кус, кіноа.
- Риба.
- Зелень.
- М’ясо курки або яловичина.
- Капуста – корисна і сира, і тушкована, і квашена.
- Огірки, помідори, кабачки, баклажани, морква та інші овочі.
- Ягоди – потужне джерело вітамінів.
- Фрукти – корисні всі, але перевагу слід віддавати сезонним.
- Сир – багатий білками, вітамінами, фолієвою кислотою, кальцієм, залізом, цинком.
- Кисломолочні продукти.
Для приготування їжі краще використовувати оливкову чи іншу рослинну олію.
Кількість солі у стравах слід зменшити. Натомість використовуйте спеції. Імбир, коріандр, куркума, ароматні трави не тільки зроблять вашу їжу смачною, а й покращать самопочуття.
Міняємо спосіб життя
Важливо знайти правильну мотивацію.
– Бажання вразити всіх фігурою на пляжі, влізти в ту саму сукню, схуднути для хлопця – короткочасні цілі, які призведуть до стрімкого повернення ваги, – переконана Богдана Люлько.
Потрібно прагнути через зниження ваги поліпшити стан здоров’я. А для цього замало харчування. Слід змінити спосіб життя.
3 правила здорового способу життя:
- Висипайтеся. Саме сон, а не їжа – перший крок на шляху до здорового, стрункого тіла. При порушеннях сну виникають проблеми з утилізацією кортизолу (так званого гормону стресу). Кортизол, завдяки каскаду гормональних реакцій, впливає на гормон інсулін. А той, в свою чергу, затримує процес схуднення.
- Рухайтеся. Це чудово, що ви тренуєтеся в спортзалі чи відвідуєте клас йоги. Але ви повинні рухатися щодня. Хоча б третину часу від моменту пробудження до засипання. Це може бути звичайна прогулянка, прибирання чи рухлива гра з дитиною, тощо.
- Відмовтеся від шкідливих звичок. Надмірне вживання алкоголю, паління, захоплення нездоровою їжею – це все шкодить і вашому тілу, і здоров’ю.
– Якщо попри все вам не вдається схуднути, якщо стресові ситуації навпаки призводять до набору ваги, без допомоги психолога не обійтися, – впевнена Богдана.
Робота з фахівцем допоможе втратити кілограми і без дієт.
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