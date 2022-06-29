Втомилися від жорстких дієт, які лише на деякий час допомагають схуднути? Ви не самотні! Ось чому так важливо не сидіти на дієтах, а харчуватися правильно. Що можна їсти, коли ти на дієті. Про це та про втрату кілограмів без шкоди для здоров’я, розповіла Фактам ICTV нутриціолог-психолог Богдана Люлько.

– Я особисто проводила опитування у своєму блозі у соцмережі. Більшість респондентів відповіли, що дієта асоціюється з тимчасовими обмеженнями і несмачною їжею, – пояснює фахівчиня.

Тому, – на її думку, – доречніше говорити про здорове харчування, яке допоможе і схуднути, і покращити самопочуття.

Їсти потрібно системно

Зараз дивляться

Багато жінок під час дієти практично голодують. Чи призведе жорстке обмеження кількості їжі до схуднення? Можливо, на короткий час. Але потім втрачені кілограми повернуться і прихоплять із собою серйозні проблеми зі здоров’ям.

– Для наших внутрішніх органів і гормонів важливо мати певну систему прийому їжі. Тож оберіть для себе комфортну кратність: три або чотири повноцінних прийоми їжі. І цього вже буле достатньо, щоб організм вам подякував, – впевнена нутриціолог.

Також варто забути про перекуси між цими трьома-чотирма прийомами їжі. Бо звичка перехоплювати щось на бігу і призводить до набору ваги. Найкращі перекуси – вода або чай без цукру.

Правильно обираємо продукти

Головне правило здорового харчування – обирати продукти, які ви могли б купити і століття тому: овочі, фрукти, крупи, м’ясо і т.п.

– Навряд чи сто років назад ви б могли купити сік у тетрапаку або сосиски, – жартує Богдана. – Тому варто залишити це на поличці магазину.

Топ-10 продуктів для людини, яка хоче схуднути без шкоди для здоров’я, виглядає так:

Крупи – вівсянка, пшоно, гречка, нешліфований рис, кус-кус, кіноа.

Риба.

Зелень.

М’ясо курки або яловичина.

Капуста – корисна і сира, і тушкована, і квашена.

Огірки, помідори, кабачки, баклажани, морква та інші овочі.

Ягоди – потужне джерело вітамінів.

Фрукти – корисні всі, але перевагу слід віддавати сезонним.

Сир – багатий білками, вітамінами, фолієвою кислотою, кальцієм, залізом, цинком.

Кисломолочні продукти.

Для приготування їжі краще використовувати оливкову чи іншу рослинну олію.

Кількість солі у стравах слід зменшити. Натомість використовуйте спеції. Імбир, коріандр, куркума, ароматні трави не тільки зроблять вашу їжу смачною, а й покращать самопочуття.

Міняємо спосіб життя

Важливо знайти правильну мотивацію.

– Бажання вразити всіх фігурою на пляжі, влізти в ту саму сукню, схуднути для хлопця – короткочасні цілі, які призведуть до стрімкого повернення ваги, – переконана Богдана Люлько.

Потрібно прагнути через зниження ваги поліпшити стан здоров’я. А для цього замало харчування. Слід змінити спосіб життя.

3 правила здорового способу життя:

Висипайтеся. Саме сон, а не їжа – перший крок на шляху до здорового, стрункого тіла. При порушеннях сну виникають проблеми з утилізацією кортизолу (так званого гормону стресу). Кортизол, завдяки каскаду гормональних реакцій, впливає на гормон інсулін. А той, в свою чергу, затримує процес схуднення. Рухайтеся. Це чудово, що ви тренуєтеся в спортзалі чи відвідуєте клас йоги. Але ви повинні рухатися щодня. Хоча б третину часу від моменту пробудження до засипання. Це може бути звичайна прогулянка, прибирання чи рухлива гра з дитиною, тощо. Відмовтеся від шкідливих звичок. Надмірне вживання алкоголю, паління, захоплення нездоровою їжею – це все шкодить і вашому тілу, і здоров’ю.

– Якщо попри все вам не вдається схуднути, якщо стресові ситуації навпаки призводять до набору ваги, без допомоги психолога не обійтися, – впевнена Богдана.

Робота з фахівцем допоможе втратити кілограми і без дієт.

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