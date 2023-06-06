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Еда

Не только с сахаром и сметаной: какие блюда можно приготовить из клубники – 5 рецептов

6 июня 2023, 16:10
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Не только с сахаром и сметаной: какие блюда можно приготовить из клубники – 5 рецептов
Источник: Pixabay

Клубника — вкусная летняя ягода, которую обычно употребляют в свежем виде. Однако из этой ароматной ягоды можно приготовить много интересных блюд и напитков.

Факты ICTV подготовили для вас пять рецептов блюд из клубники, которые точно понравятся каждому.

Вареники с клубникой

Ингредиенты для теста:

  • мука пшеничная — 2 стакана;
  • вода — 3/4 стакана;
  • яйцо куриное — 1 шт;
  • сахар — 1 ч. л;
  • соль — 1/3 ч. л.

Для начинки:

  • клубника — 300 г;
  • сахар — 1,5 ст. л.

Как готовить:

  1. Налейте в миску холодную воду и разбейте туда яйцо. Добавьте сахар и соль. Тщательно перемешайте смесь.
  2. Теперь добавьте просеянную муку и замесите тесто. Оно должно получиться эластичным и не очень мягким.
  3. Переложите тесто в пакет и оставьте в морозилке на 10 мин.
  4. Теперь займитесь клубникой: помойте ягоду и отрежьте хвостики. Высушите клубнику, переложите в миску и посыпьте сахаром.
  5. Охлажденное тесто разрежьте на четыре части и скатайте в жгуты.
  6. Полученные жгуты нарежьте на одинаковые кусочки и сформируйте шарики. Окуните их в муку и тонко раскатайте.
  7. В середину каждого кусочка выложите 1 ст. л. клубники с сахаром. Обратите внимание, что сок клубники нужно будет слить.
  8. Слепите вареники и бросьте их в кипящую подсоленную воду на 5 мин.

Подавать вареники с клубникой можно со сметаной или любимыми джемами.

Салат с клубникой

Вам понадобится:

  • клубника — 500 г;
  • руккола — 2 пучка;
  • бальзамический уксус — 2 ст. л;
  • оливковое масло — 2 ст. л;
  • соль — 1/4 ч. л;
  • черный перец — 1/4 ч. л;
  • поджаренный грецкий орех — 1/2 стакана.

Дальше все просто. Вымойте и нарежьте каждую клубнику на четыре части. В большой миске перемешайте ягоду с 1 ст. л. бальзамического уксуса и дайте постоять 10 мин.

В отдельной миске смешайте столовую ложку бальзамического уксуса с оливковым маслом, солью и перцем. Смешайте клубнику, вымытую рукколу, поджаренные орехи и залейте салат заправкой из масла и уксуса.

Оставьте готовый салат в холодильнике на 1 час, а затем наслаждайтесь.

Сырные шарики с клубникой

Для вкусного десерта вам понадобится:

  • песочное печенье – 200 г;
  • масло сливочное — 90 г;
  • творог — 150 г;
  • сахарная пудра — 2 ст. л.;
  • клубника — 150 г;
  • кокосовая стружка — 20 г.

Приготовление:

Измельчите печенье в блендере до крошек. Переложите печенье в миску, добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте массу.

Теперь добавьте домашний сыр и сахарную пудру. Замесите тесто.

Клубнику вымойте и переберите, отрежьте хвостики. Отщипните от готового теста небольшой кусочек, сформируйте его в шарик и раскатайте в тонкий круг. Внутрь положите целую ягоду и заверните тесто.

Готовые шарики посыпьте кокосовой стружкой и оставьте в холодильнике на 20 мин.

Заливной пирог с клубникой

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт;
  • мука — 350 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 150 г;
  • кефир 2,5% — 250 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • клубника — 300 г;
  • щепотка соли.

Как готовить:

  1. В миске смешайте яйца и сахар, взбейте их миксером до образования белой массы.
  2. Растопите сливочное масло и добавьте к яичной массе. Теперь влейте кефир и тщательно перемешайте смесь.
  3. В отдельной миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар.
  4. Всыпьте в жидкую основу муку и перемешайте тесто до однородности.
  5. Смажьте форму для выпечки маслом и слегка присыпьте мукой.
  6. Вылейте готовое тесто в форму и добавьте туда клубнику. Ягоды должны утонуть.
  7. Выпекайте пирог в разогретой до 180° духовке 50 мин.

Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой и украсьте клубникой.

Круассан с клубникой

Для идеального завтрака вам понадобится:

  • готовые круассаны — 2 шт;
  • мягкий сыр — 40 г;
  • клубника — 50-70 г;
  • молотый кориандр — 2 щепотки;
  • веточка мяты.

Приготовление:

  1. Подготовьте все ингредиенты: вымойте клубнику и мяту. Ягоды просушите и отрежьте хвостики. А листики мяты отделите от стебля.
  2. Разрежьте круассаны вдоль, но убедитесь, что половинки не были разделены полностью.
  3. Нарежьте клубнику на тонкие слайсы.
  4. Смажьте дно круассана мягким сыром. Сверху выложите слайсы клубники и посыпьте молотым кориандром.
  5. Украсьте круассан листиками свежей мяты и наслаждайтесь.

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