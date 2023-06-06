Клубника — вкусная летняя ягода, которую обычно употребляют в свежем виде. Однако из этой ароматной ягоды можно приготовить много интересных блюд и напитков.
Факты ICTV подготовили для вас пять рецептов блюд из клубники, которые точно понравятся каждому.
Вареники с клубникой
Ингредиенты для теста:
- мука пшеничная — 2 стакана;
- вода — 3/4 стакана;
- яйцо куриное — 1 шт;
- сахар — 1 ч. л;
- соль — 1/3 ч. л.
Для начинки:
- клубника — 300 г;
- сахар — 1,5 ст. л.
Как готовить:
- Налейте в миску холодную воду и разбейте туда яйцо. Добавьте сахар и соль. Тщательно перемешайте смесь.
- Теперь добавьте просеянную муку и замесите тесто. Оно должно получиться эластичным и не очень мягким.
- Переложите тесто в пакет и оставьте в морозилке на 10 мин.
- Теперь займитесь клубникой: помойте ягоду и отрежьте хвостики. Высушите клубнику, переложите в миску и посыпьте сахаром.
- Охлажденное тесто разрежьте на четыре части и скатайте в жгуты.
- Полученные жгуты нарежьте на одинаковые кусочки и сформируйте шарики. Окуните их в муку и тонко раскатайте.
- В середину каждого кусочка выложите 1 ст. л. клубники с сахаром. Обратите внимание, что сок клубники нужно будет слить.
- Слепите вареники и бросьте их в кипящую подсоленную воду на 5 мин.
Подавать вареники с клубникой можно со сметаной или любимыми джемами.
Салат с клубникой
Вам понадобится:
- клубника — 500 г;
- руккола — 2 пучка;
- бальзамический уксус — 2 ст. л;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- соль — 1/4 ч. л;
- черный перец — 1/4 ч. л;
- поджаренный грецкий орех — 1/2 стакана.
Дальше все просто. Вымойте и нарежьте каждую клубнику на четыре части. В большой миске перемешайте ягоду с 1 ст. л. бальзамического уксуса и дайте постоять 10 мин.
В отдельной миске смешайте столовую ложку бальзамического уксуса с оливковым маслом, солью и перцем. Смешайте клубнику, вымытую рукколу, поджаренные орехи и залейте салат заправкой из масла и уксуса.
Оставьте готовый салат в холодильнике на 1 час, а затем наслаждайтесь.
Сырные шарики с клубникой
Для вкусного десерта вам понадобится:
- песочное печенье – 200 г;
- масло сливочное — 90 г;
- творог — 150 г;
- сахарная пудра — 2 ст. л.;
- клубника — 150 г;
- кокосовая стружка — 20 г.
Приготовление:
Измельчите печенье в блендере до крошек. Переложите печенье в миску, добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте массу.
Теперь добавьте домашний сыр и сахарную пудру. Замесите тесто.
Клубнику вымойте и переберите, отрежьте хвостики. Отщипните от готового теста небольшой кусочек, сформируйте его в шарик и раскатайте в тонкий круг. Внутрь положите целую ягоду и заверните тесто.
Готовые шарики посыпьте кокосовой стружкой и оставьте в холодильнике на 20 мин.
Заливной пирог с клубникой
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт;
- мука — 350 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 150 г;
- кефир 2,5% — 250 г;
- сливочное масло — 100 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- клубника — 300 г;
- щепотка соли.
Как готовить:
- В миске смешайте яйца и сахар, взбейте их миксером до образования белой массы.
- Растопите сливочное масло и добавьте к яичной массе. Теперь влейте кефир и тщательно перемешайте смесь.
- В отдельной миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар.
- Всыпьте в жидкую основу муку и перемешайте тесто до однородности.
- Смажьте форму для выпечки маслом и слегка присыпьте мукой.
- Вылейте готовое тесто в форму и добавьте туда клубнику. Ягоды должны утонуть.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180° духовке 50 мин.
Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой и украсьте клубникой.
Круассан с клубникой
Для идеального завтрака вам понадобится:
- готовые круассаны — 2 шт;
- мягкий сыр — 40 г;
- клубника — 50-70 г;
- молотый кориандр — 2 щепотки;
- веточка мяты.
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты: вымойте клубнику и мяту. Ягоды просушите и отрежьте хвостики. А листики мяты отделите от стебля.
- Разрежьте круассаны вдоль, но убедитесь, что половинки не были разделены полностью.
- Нарежьте клубнику на тонкие слайсы.
- Смажьте дно круассана мягким сыром. Сверху выложите слайсы клубники и посыпьте молотым кориандром.
- Украсьте круассан листиками свежей мяты и наслаждайтесь.
Ранее мы писали, как приготовить чизкейк из клубники, клубничный молочный коктейль, ягодный смузи и вкусное варенье.