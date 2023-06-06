Клубника — вкусная летняя ягода, которую обычно употребляют в свежем виде. Однако из этой ароматной ягоды можно приготовить много интересных блюд и напитков.

Факты ICTV подготовили для вас пять рецептов блюд из клубники, которые точно понравятся каждому.

Вареники с клубникой

Ингредиенты для теста:

мука пшеничная — 2 стакана;

вода — 3/4 стакана;

яйцо куриное — 1 шт;

сахар — 1 ч. л;

соль — 1/3 ч. л.

Для начинки:

клубника — 300 г;

сахар — 1,5 ст. л.

Как готовить:

Налейте в миску холодную воду и разбейте туда яйцо. Добавьте сахар и соль. Тщательно перемешайте смесь. Теперь добавьте просеянную муку и замесите тесто. Оно должно получиться эластичным и не очень мягким. Переложите тесто в пакет и оставьте в морозилке на 10 мин. Теперь займитесь клубникой: помойте ягоду и отрежьте хвостики. Высушите клубнику, переложите в миску и посыпьте сахаром. Охлажденное тесто разрежьте на четыре части и скатайте в жгуты. Полученные жгуты нарежьте на одинаковые кусочки и сформируйте шарики. Окуните их в муку и тонко раскатайте. В середину каждого кусочка выложите 1 ст. л. клубники с сахаром. Обратите внимание, что сок клубники нужно будет слить. Слепите вареники и бросьте их в кипящую подсоленную воду на 5 мин.

Подавать вареники с клубникой можно со сметаной или любимыми джемами.

Салат с клубникой

Вам понадобится:

клубника — 500 г;

руккола — 2 пучка;

бальзамический уксус — 2 ст. л;

оливковое масло — 2 ст. л;

соль — 1/4 ч. л;

черный перец — 1/4 ч. л;

поджаренный грецкий орех — 1/2 стакана.

Дальше все просто. Вымойте и нарежьте каждую клубнику на четыре части. В большой миске перемешайте ягоду с 1 ст. л. бальзамического уксуса и дайте постоять 10 мин.

В отдельной миске смешайте столовую ложку бальзамического уксуса с оливковым маслом, солью и перцем. Смешайте клубнику, вымытую рукколу, поджаренные орехи и залейте салат заправкой из масла и уксуса.

Оставьте готовый салат в холодильнике на 1 час, а затем наслаждайтесь.

Сырные шарики с клубникой

Для вкусного десерта вам понадобится:

песочное печенье – 200 г;

масло сливочное — 90 г;

творог — 150 г;

сахарная пудра — 2 ст. л.;

клубника — 150 г;

кокосовая стружка — 20 г.

Приготовление:

Измельчите печенье в блендере до крошек. Переложите печенье в миску, добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте массу.

Теперь добавьте домашний сыр и сахарную пудру. Замесите тесто.

Клубнику вымойте и переберите, отрежьте хвостики. Отщипните от готового теста небольшой кусочек, сформируйте его в шарик и раскатайте в тонкий круг. Внутрь положите целую ягоду и заверните тесто.

Готовые шарики посыпьте кокосовой стружкой и оставьте в холодильнике на 20 мин.

Заливной пирог с клубникой

Ингредиенты:

яйца — 3 шт;

мука — 350 г;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 150 г;

кефир 2,5% — 250 г;

сливочное масло — 100 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

клубника — 300 г;

щепотка соли.

Как готовить:

В миске смешайте яйца и сахар, взбейте их миксером до образования белой массы. Растопите сливочное масло и добавьте к яичной массе. Теперь влейте кефир и тщательно перемешайте смесь. В отдельной миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Всыпьте в жидкую основу муку и перемешайте тесто до однородности. Смажьте форму для выпечки маслом и слегка присыпьте мукой. Вылейте готовое тесто в форму и добавьте туда клубнику. Ягоды должны утонуть. Выпекайте пирог в разогретой до 180° духовке 50 мин.

Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой и украсьте клубникой.

Круассан с клубникой

Для идеального завтрака вам понадобится:

готовые круассаны — 2 шт;

мягкий сыр — 40 г;

клубника — 50-70 г;

молотый кориандр — 2 щепотки;

веточка мяты.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты: вымойте клубнику и мяту. Ягоды просушите и отрежьте хвостики. А листики мяты отделите от стебля. Разрежьте круассаны вдоль, но убедитесь, что половинки не были разделены полностью. Нарежьте клубнику на тонкие слайсы. Смажьте дно круассана мягким сыром. Сверху выложите слайсы клубники и посыпьте молотым кориандром. Украсьте круассан листиками свежей мяты и наслаждайтесь.

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