Полуниця – смачна літня ягода, яку зазвичай споживають свіжою. Проте з цієї ароматної ягоди можна приготувати багато цікавих страв та напоїв.
Факти ICTV підготували для вас пʼять рецептів страв з полуниці, які точно сподобаються кожному.
Вареники з полуницею
Інгредієнти для тіста:
- борошно пшеничне – 2 склянки;
- вода – 3/4 склянки;
- яйце куряче – 1 шт;
- цукор – 1 ч. л;
- сіль – 1/3 ч. л.
Для начинки:
- полуниця – 300 г;
- цукор – 1,5 ст. л.
Як готувати:
- Налийте в миску холодну воду та розбийте туди яйце. Додайте цукор та сіль. Ретельно перемішайте суміш.
- Тепер додайте просіяне борошно та замісіть тісто. Воно має вийти еластичним та не дуже м’яким.
- Перекладіть тісто в пакет та залиште в морозилці на 10 хв.
- Тепер займіться полуницею: помийте ягоду та відріжте хвостики. Висушіть полуницю, перекладіть в миску та посипте цукром.
- Охолоджене тісто розріжте на чотири частини та скачайте в джгути.
- Отримані джгути наріжте на однакові шматочки та сформуйте кульки. Занурте їх в борошно та тонко розкатайте.
- В середину кожного шматочка викладіть 1 ст.л. полуниці з цукром. Зверніть увагу, що сік від полуниці потрібно буде злити.
- Зліпіть вареники та киньте їх в киплячу підсолену воду на 5 хв.
Подавати вареники з полуницею можна зі сметаною чи улюбленими джемами.
Салат з полуницею
Вам знадобиться:
- полуниця – 500 г;
- рукола – 2 пучки;
- бальзамічний оцет – 2 ст. л;
- оливкова олія – 2 ст. л;
- сіль – 1/4 ч. л;
- чорний перець – 1/4 ч. л;
- підсмажений волоський горіх – 1/2 склянки.
Далі усе просто. Помийте та наріжте кожну полуницю на чотири частини. У великій мисці перемішайте ягоду з 1 ст. л. бальзамічного оцту та дайте постояти 10 хв.
В окремій мисці змішайте столову ложку бальзамічного оцту з оливковою олією, сіллю та перцем. Змішайте полуницю, помиту руколу, підсмажені горіхи та залийте салат заправкою з олії та оцту.
Залиште готовий салат в холодильнику на 1 год, а потім – насолоджуйтесь.
Сирні кульки з полуницею
Для смачного десерту вам знадобиться:
- пісочне печиво – 200 г;
- масло вершкове – 90 г;
- сир домашній – 150 г;
- цукрова пудра – 2 ст. л,
- полуниця – 150 г;
- кокосова стружка – 20 г.
Приготування:
Подрібніть печиво в блендері до крихт. Перекладіть печиво в миску, додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте масу.
Тепер додайте домашній сир та цукрову пудру. Замісити тісто.
Полуницю вимийте та переберіть, відріжте хвостики. Відщепніть від готового тіста невеликий шматочок, сформуйте з нього кульку та розкатайте в тонке коло. Всередину покладіть цілу ягоду та загорніть тісто.
Готові кульки посипте кокосовою стружкою та залиште в холодильнику на 20 хв.
Заливний пиріг з полуницею
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт;
- борошно – 350 г;
- ванільний цукор – 8 г;
- цукор – 150 г;
- кефір 2,5% – 250 г;
- вершкове масло – 100 г;
- розпушувач – 1,5 ч.л;
- полуниця – 300 г;
- дрібка солі.
Як готувати:
- У мисці зʼєднайте яйця та цукор, збийте їх міксером до утворення білої маси.
- Розтопіть вершкове масло та додайте до яєчної маси. Тепер влийте кефір та ретельно перемішайте суміш.
- В окремій мисці змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль та ванільний цукор.
- Всипте в рідку основу борошно та перемішайте тісто до однорідності.
- Змастіть форму для випікання маслом та злегка притрусіть борошном.
- Вилийте готове тісто в форму та занурте в нього цілу полуницю. Ягоди мають потонути.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180° духовці 50 хв.
Перед подачею притрусіть пиріг цукровою пудрою та прикрасьте полуницею.
Круасан з полуницею
Для ідеального сніданку вам знадобиться:
- готові круасани – 2 шт;
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мʼякий сир – 40 г;
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полуниця – 50-70 г;
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мелений коріандр – 2 дрібки;
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гілочка мʼяти.
Приготування:
- Підготуйте усі інгредієнти: помийте полуницю та мʼяту. Ягоди просушіть та відріжте хвостики. А листочки мʼяти відокремте від стебла.
- Розріжте круасани вздовж, але слідкуйте, щоб половинки не були розділені до кінця.
- Наріжте полуницю на тонкі слайси.
- Нижню частину круасана намажте мʼяким сиром. Зверху викладіть слайси полуниці й посипте меленим коріандром.
- Прикрасьте круасан листочками свіжої м’яти та насолоджуйтесь.
Раніше ми писали, як приготувати чизкейк з полуниці, полуничний молочний коктейль, ягідне смузі та смачне варення.