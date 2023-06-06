Полуниця – смачна літня ягода, яку зазвичай споживають свіжою. Проте з цієї ароматної ягоди можна приготувати багато цікавих страв та напоїв.

Факти ICTV підготували для вас пʼять рецептів страв з полуниці, які точно сподобаються кожному.

Вареники з полуницею

Інгредієнти для тіста:

борошно пшеничне – 2 склянки;

вода – 3/4 склянки;

яйце куряче – 1 шт;

цукор – 1 ч. л;

сіль – 1/3 ч. л.

Для начинки:

полуниця – 300 г;

цукор – 1,5 ст. л.

Як готувати:

Налийте в миску холодну воду та розбийте туди яйце. Додайте цукор та сіль. Ретельно перемішайте суміш. Тепер додайте просіяне борошно та замісіть тісто. Воно має вийти еластичним та не дуже м’яким. Перекладіть тісто в пакет та залиште в морозилці на 10 хв. Тепер займіться полуницею: помийте ягоду та відріжте хвостики. Висушіть полуницю, перекладіть в миску та посипте цукром. Охолоджене тісто розріжте на чотири частини та скачайте в джгути. Отримані джгути наріжте на однакові шматочки та сформуйте кульки. Занурте їх в борошно та тонко розкатайте. В середину кожного шматочка викладіть 1 ст.л. полуниці з цукром. Зверніть увагу, що сік від полуниці потрібно буде злити. Зліпіть вареники та киньте їх в киплячу підсолену воду на 5 хв.

Подавати вареники з полуницею можна зі сметаною чи улюбленими джемами.

Салат з полуницею

Вам знадобиться:

полуниця – 500 г;

рукола – 2 пучки;

бальзамічний оцет – 2 ст. л;

оливкова олія – 2 ст. л;

сіль – 1/4 ч. л;

чорний перець – 1/4 ч. л;

підсмажений волоський горіх – 1/2 склянки.

Далі усе просто. Помийте та наріжте кожну полуницю на чотири частини. У великій мисці перемішайте ягоду з 1 ст. л. бальзамічного оцту та дайте постояти 10 хв.

В окремій мисці змішайте столову ложку бальзамічного оцту з оливковою олією, сіллю та перцем. Змішайте полуницю, помиту руколу, підсмажені горіхи та залийте салат заправкою з олії та оцту.

Залиште готовий салат в холодильнику на 1 год, а потім – насолоджуйтесь.

Сирні кульки з полуницею

Для смачного десерту вам знадобиться:

пісочне печиво – 200 г;

масло вершкове – 90 г;

сир домашній – 150 г;

цукрова пудра – 2 ст. л,

полуниця – 150 г;

кокосова стружка – 20 г.

Приготування:

Подрібніть печиво в блендері до крихт. Перекладіть печиво в миску, додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте масу.

Тепер додайте домашній сир та цукрову пудру. Замісити тісто.

Полуницю вимийте та переберіть, відріжте хвостики. Відщепніть від готового тіста невеликий шматочок, сформуйте з нього кульку та розкатайте в тонке коло. Всередину покладіть цілу ягоду та загорніть тісто.

Готові кульки посипте кокосовою стружкою та залиште в холодильнику на 20 хв.

Заливний пиріг з полуницею

Інгредієнти:

яйця – 3 шт;

борошно – 350 г;

ванільний цукор – 8 г;

цукор – 150 г;

кефір 2,5% – 250 г;

вершкове масло – 100 г;

розпушувач – 1,5 ч.л;

полуниця – 300 г;

дрібка солі.

Як готувати:

У мисці зʼєднайте яйця та цукор, збийте їх міксером до утворення білої маси. Розтопіть вершкове масло та додайте до яєчної маси. Тепер влийте кефір та ретельно перемішайте суміш. В окремій мисці змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль та ванільний цукор. Всипте в рідку основу борошно та перемішайте тісто до однорідності. Змастіть форму для випікання маслом та злегка притрусіть борошном. Вилийте готове тісто в форму та занурте в нього цілу полуницю. Ягоди мають потонути. Випікайте пиріг у розігрітій до 180° духовці 50 хв.

Перед подачею притрусіть пиріг цукровою пудрою та прикрасьте полуницею.

Круасан з полуницею

Для ідеального сніданку вам знадобиться:

готові круасани – 2 шт;

мʼякий сир – 40 г;

полуниця – 50-70 г;

мелений коріандр – 2 дрібки;

гілочка мʼяти.

Приготування:

Підготуйте усі інгредієнти: помийте полуницю та мʼяту. Ягоди просушіть та відріжте хвостики. А листочки мʼяти відокремте від стебла. Розріжте круасани вздовж, але слідкуйте, щоб половинки не були розділені до кінця. Наріжте полуницю на тонкі слайси. Нижню частину круасана намажте мʼяким сиром. Зверху викладіть слайси полуниці й посипте меленим коріандром. Прикрасьте круасан листочками свіжої м’яти та насолоджуйтесь.

Раніше ми писали, як приготувати чизкейк з полуниці, полуничний молочний коктейль, ягідне смузі та смачне варення.