Паска – неотъемлемый атрибут Пасхи. Существует много рецептов праздничной выпечки, однако классической считается дрожжевая паска.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом классической дрожжевой паски.
Ингредиенты:
- 750-800 г пшеничной муки
- 220 мл теплого молока 2,5%
- 25 г живых дрожжей
- 1 яйцо
- 1 желток
- 2 ст. л. сметаны 20%
- 225 г сахара + 1 ст. л. для опары
- 10 г ванильного сахара
- 1 апельсин (сок и цедра)
- 100 г мягкого сливочного масла 82,5%
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 25 мл коньяка/виски/рома
- 100 г изюма/цукатов
- 200 г сахарной пудры
- щепотка соли
- декоративная присыпка
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Приготовление:
- Достать из холодильника сливочное масло, оно должно стать комнатной температуры.
- Изюм промыть водой, выложить на бумажное полотенце и дать высохнуть.
- Приготовить опару. Для этого нужно нагреть 220 мл молока до 30-35 градусов и добавить в него 25 г живых дрожжей. Хорошо перемешать, дрожжи должны раствориться. Добавить 1 ст. л. сахара и еще раз перемешать, чтобы сахар тоже растворился. Накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут.
- После того, как опара увеличится, добавить в нее одно яйцо и один желток.
- Всыпать 225 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепотку соли.
- Добавить 100 г сливочного масла и 2 ст. л. сметаны. Хорошо перемешать.
- Натереть цедру апельсина на мелкой терке, не затрагивая белую часть, и добавить к смеси с опарой. Туда же влить и выжатый апельсиновый сок.
- Добавить 750-800 г муки и перемешать тесто лопаткой до однородности.
- По желанию можно влить крепкий алкоголь: коньяк, ром или виски (25 мл). Это придаст паске особый аромат.
- Вымесить мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
- Сформировать из него шар и выложить в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час.
- После этого добавить в тесто 100 г изюма.
- Наполнить бумажные или металлические формы тестом на 2/3 емкости. Оставить его в теплом месте, накрыв полотенцем, чтобы тесто подошло к краям формы.
- Выпечь паски в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 20-35 минут.
- Готовую выпечку полностью охладить и украсить по желанию.
Источник: Клопотенко