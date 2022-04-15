15 апреля 2022, 11:52 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Паска – неотъемлемый атрибут Пасхи. Существует много рецептов праздничной выпечки, однако классической считается дрожжевая паска. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом классической дрожжевой паски. Ингредиенты: 750-800 г пшеничной муки

220 мл теплого молока 2,5%

25 г живых дрожжей

1 яйцо

1 желток

2 ст. л. сметаны 20%

225 г сахара + 1 ст. л. для опары

10 г ванильного сахара

1 апельсин (сок и цедра)

100 г мягкого сливочного масла 82,5%

2 ст. л. подсолнечного масла

25 мл коньяка/виски/рома

100 г изюма/цукатов

200 г сахарной пудры

щепотка соли

декоративная присыпка Читайте также: Может ли выпечка быть полезной — отвечает диетолог Приготовление: Достать из холодильника сливочное масло, оно должно стать комнатной температуры. Изюм промыть водой, выложить на бумажное полотенце и дать высохнуть. Приготовить опару. Для этого нужно нагреть 220 мл молока до 30-35 градусов и добавить в него 25 г живых дрожжей. Хорошо перемешать, дрожжи должны раствориться. Добавить 1 ст. л. сахара и еще раз перемешать, чтобы сахар тоже растворился. Накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут. После того, как опара увеличится, добавить в нее одно яйцо и один желток. Всыпать 225 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепотку соли. Добавить 100 г сливочного масла и 2 ст. л. сметаны. Хорошо перемешать. Натереть цедру апельсина на мелкой терке, не затрагивая белую часть, и добавить к смеси с опарой. Туда же влить и выжатый апельсиновый сок. Добавить 750-800 г муки и перемешать тесто лопаткой до однородности. По желанию можно влить крепкий алкоголь: коньяк, ром или виски (25 мл). Это придаст паске особый аромат. Вымесить мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Сформировать из него шар и выложить в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час. После этого добавить в тесто 100 г изюма. Наполнить бумажные или металлические формы тестом на 2/3 емкости. Оставить его в теплом месте, накрыв полотенцем, чтобы тесто подошло к краям формы. Выпечь паски в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 20-35 минут. Готовую выпечку полностью охладить и украсить по желанию. Источник: Клопотенко

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