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Еда

Как приготовить классическую дрожжевую паску — рецепт Клопотенко

15 апреля 2022, 11:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
паска
Источник: Pixabay

Паска – неотъемлемый атрибут Пасхи. Существует много рецептов праздничной выпечки, однако классической считается дрожжевая паска.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом классической дрожжевой паски.

Ингредиенты:

  • 750-800 г пшеничной муки
  • 220 мл теплого молока 2,5%
  • 25 г живых дрожжей
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • 2 ст. л. сметаны 20%
  • 225 г сахара + 1 ст. л. для опары
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 апельсин (сок и цедра)
  • 100 г мягкого сливочного масла 82,5%
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 25 мл коньяка/виски/рома
  • 100 г изюма/цукатов
  • 200 г сахарной пудры
  • щепотка соли
  • декоративная присыпка
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Приготовление:

  1. Достать из холодильника сливочное масло, оно должно стать комнатной температуры.
  2. Изюм промыть водой, выложить на бумажное полотенце и дать высохнуть.
  3. Приготовить опару. Для этого нужно нагреть 220 мл молока до 30-35 градусов и добавить в него 25 г живых дрожжей. Хорошо перемешать, дрожжи должны раствориться. Добавить 1 ст. л. сахара и еще раз перемешать, чтобы сахар тоже растворился. Накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут.
  4. После того, как опара увеличится, добавить в нее одно яйцо и один желток.
  5. Всыпать 225 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепотку соли.
  6. Добавить 100 г сливочного масла и 2 ст. л. сметаны. Хорошо перемешать.
  7. Натереть цедру апельсина на мелкой терке, не затрагивая белую часть, и добавить к смеси с опарой. Туда же влить и выжатый апельсиновый сок.
  8. Добавить 750-800 г муки и перемешать тесто лопаткой до однородности.
  9. По желанию можно влить крепкий алкоголь: коньяк, ром или виски (25 мл). Это придаст паске особый аромат.
  10. Вымесить мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
  11. Сформировать из него шар и выложить в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час.
  12. После этого добавить в тесто 100 г изюма.
  13. Наполнить бумажные или металлические формы тестом на 2/3 емкости. Оставить его в теплом месте, накрыв полотенцем, чтобы тесто подошло к краям формы.
  14. Выпечь паски в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 20-35 минут.
  15. Готовую выпечку полностью охладить и украсить по желанию.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко , Пасха , Кулінарні рецепти , Рецепт
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