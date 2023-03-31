Великдень – одне з найвеличніших свят у християнській релігії. Воскресіння Ісуса Христа – важлива подія біблійної історії, яку шанують православна і католицька церкви.

Святкування Великодня завжди супроводжується вживанням різноманітних страв, адже саме у цей день закінчується Великий піст, тому віряни можуть дозволити собі їсти мʼясо, рибу та інші продукти тваринного походження.

Як смачно приготувати мʼясо на Великдень, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Домашня буженина – рецепт

Кулінарний портал Смачно ЮА підготував смачні рецепти мʼяса на Великдень. Для приготування ситної та соковитої буженини, вам знадобиться:

Вирізка свиняча — 1 кг.

Часник — 5 зубків.

Селера.

Лавровий лист.

Перець духмяний.

Цукор.

Перець.

Сіль.

Як готувати?

Спершу приготуйте маринад: візьміть 2:1 води та оцту, додайте селеру, лавровий лист, запашний перець та трішки цукру. Всі інгредієнти покладіть у каструлю та поставте на вогонь. Коли маринад закипить, варіть його ще 40 хв. Потім вимкніть вогонь та залиште рідину до повного охолодження. У невелику каструлю покладіть м’ясо, залийте холодним маринадом та залиште в холодильнику на три дні. Через три дні вийміть мʼясо та покладіть на паперовий рушник, щоб зайвий маринад стік. Посоліть, поперчіть та нашпигуйте шматочок мʼяса часником. Перекладіть буженину в казан, влийте трохи води та тушкуйте мʼясо до готовності. Тепер перекладіть шматок на деко та поставте в духовку на 15 хв, щоб м’ясо підрум’янилося. Дістаньте буженину та залиште до повного охолодження. Тепер нарізаємо мʼясо скибочками та насолоджуємося!

Домашня ковбаса

Що знадобиться?

Свинина — 1 кг.

Телятина — 200 г.

Сало — 400 г.

Часник — 8 зубчиків.

Перець чорний (мелений) — 0,5 ч. л.

Сіль — 2 ч. л.

Кишки очищені — 300 г.

Приготування:

Наріжте м’ясо та сало маленькими кубиками. Додайте подріблений часник, сіль та перець. Ретельно перемішайте мʼясо та влийте трохи води. За допомогою м’ясорубки нещільно заповніть кишки заправленим мʼясом. Кожну кишку зав’яжіть ниточкою та залиште в прохолодному місці на 5 год. Після цього перекладіть домашню ковбасу на деко та обовʼязково проколіть у кількох місцях голкою. Ковбасу смажте в духовці близько 1 год. Час від часу перевертайте та проколюйте її голкою.

Рулет зі свинини

Інгредієнти:

Свинина — 1,5 кг.

Яйця — 2 шт.

Шпик — 70 г.

Морква — 1 шт.

Часник — 4 зубчики.

Спеції на ваш смак.

Як готувати?

Свинячий м’якуш, у вигляді великого пласта завтовшки приблизно 2 см, вирівняйте та рівномірно укладіть на ньому дрібно нарізані шпик, моркву, часник та варені яйця. Зверніть свинину в рулет та перевʼяжіть ниткою. Відваріть рулет в підсоленій воді. Коли мʼясо буде готове, охолодіть під пресом. Щоби підрумʼянити рулет, перекладіть його на деко та запікайте 20-30 хв.

Соковитий стейк зі свинини

Вам знадобиться:

Свинина – 700 г.

Соєвий соус – 4 ст. л.

Коньяк – 5 ст. л.

Бальзамічний оцет – 0.5 ст. л.

Сіль, перець чорний на ваш смак.

Бульйон (м’ясний) – 100 мл.

Цибуля ріпчаста (середнього розміру) – 1 шт.

Масло вершкове – 3 ст. л.

Олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Наріжте м’ясо шматками завтовшки 2-2,5 см та поперчіть кожен з обох боків. В окремій мисці зʼєднайте соєвий соус, 2 ст. л. коньяку та 0,5 ст. л. бальзамічного оцту. Ретельно перемішайте. Готовим маринадом залийте м’ясо. Ретельно перемішайте, щоб кожен шматок був покритий маринадом. Залишити мʼясо в холодному місці на 2-4 год.

Поки мʼясо маринується, приготуйте соус:

Почистьте та дрібно наріжте ріпчасту цибулю.

Поставте сковорідку на вогонь та додайте 1 ст. л. олії.

Пересипте цибулю на сковорідку, приправити сіллю та перцем, обсмажте на середньому вогні до золотистого кольору.

Обережно додайте 3 ст. л. коньяку.

Коли рідина від алкоголю випарується, додайте м’ясний бульйон та готуйте ще 3 хв.

Зніміть соус з вогню, додайте 1 ст. л. холодного вершкового масла й розмішайте до повного розчинення.

Тепер на сковороді на середньому вогні розігрійте 1 ст. л. олії та 2 ст. л. вершкового масла. Обсмажуйте свинину по 3 хвилини з кожного боку.

Уважно стежте, аби не пересмажити мʼясо, інакше воно буде сухим. Після приготування залишити свинину під закритою кришкою на кілька хвилин.

Додайте до мʼяса готовий соус та насолоджуйтесь!