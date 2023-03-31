Великдень – одне з найвеличніших свят у християнській релігії. Воскресіння Ісуса Христа – важлива подія біблійної історії, яку шанують православна і католицька церкви.
Святкування Великодня завжди супроводжується вживанням різноманітних страв, адже саме у цей день закінчується Великий піст, тому віряни можуть дозволити собі їсти мʼясо, рибу та інші продукти тваринного походження.
Як смачно приготувати мʼясо на Великдень, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Домашня буженина – рецепт
Кулінарний портал Смачно ЮА підготував смачні рецепти мʼяса на Великдень. Для приготування ситної та соковитої буженини, вам знадобиться:
- Вирізка свиняча — 1 кг.
- Часник — 5 зубків.
- Селера.
- Лавровий лист.
- Перець духмяний.
- Цукор.
- Перець.
- Сіль.
Як готувати?
- Спершу приготуйте маринад: візьміть 2:1 води та оцту, додайте селеру, лавровий лист, запашний перець та трішки цукру. Всі інгредієнти покладіть у каструлю та поставте на вогонь.
- Коли маринад закипить, варіть його ще 40 хв. Потім вимкніть вогонь та залиште рідину до повного охолодження.
- У невелику каструлю покладіть м’ясо, залийте холодним маринадом та залиште в холодильнику на три дні.
- Через три дні вийміть мʼясо та покладіть на паперовий рушник, щоб зайвий маринад стік.
- Посоліть, поперчіть та нашпигуйте шматочок мʼяса часником.
- Перекладіть буженину в казан, влийте трохи води та тушкуйте мʼясо до готовності.
- Тепер перекладіть шматок на деко та поставте в духовку на 15 хв, щоб м’ясо підрум’янилося.
- Дістаньте буженину та залиште до повного охолодження.
- Тепер нарізаємо мʼясо скибочками та насолоджуємося!
Домашня ковбаса
Що знадобиться?
- Свинина — 1 кг.
- Телятина — 200 г.
- Сало — 400 г.
- Часник — 8 зубчиків.
- Перець чорний (мелений) — 0,5 ч. л.
- Сіль — 2 ч. л.
- Кишки очищені — 300 г.
Приготування:
- Наріжте м’ясо та сало маленькими кубиками.
- Додайте подріблений часник, сіль та перець. Ретельно перемішайте мʼясо та влийте трохи води.
- За допомогою м’ясорубки нещільно заповніть кишки заправленим мʼясом.
- Кожну кишку зав’яжіть ниточкою та залиште в прохолодному місці на 5 год.
- Після цього перекладіть домашню ковбасу на деко та обовʼязково проколіть у кількох місцях голкою.
- Ковбасу смажте в духовці близько 1 год. Час від часу перевертайте та проколюйте її голкою.
Рулет зі свинини
Інгредієнти:
- Свинина — 1,5 кг.
- Яйця — 2 шт.
- Шпик — 70 г.
- Морква — 1 шт.
- Часник — 4 зубчики.
- Спеції на ваш смак.
Як готувати?
- Свинячий м’якуш, у вигляді великого пласта завтовшки приблизно 2 см, вирівняйте та рівномірно укладіть на ньому дрібно нарізані шпик, моркву, часник та варені яйця.
- Зверніть свинину в рулет та перевʼяжіть ниткою.
- Відваріть рулет в підсоленій воді.
- Коли мʼясо буде готове, охолодіть під пресом.
- Щоби підрумʼянити рулет, перекладіть його на деко та запікайте 20-30 хв.
Соковитий стейк зі свинини
Вам знадобиться:
- Свинина – 700 г.
- Соєвий соус – 4 ст. л.
- Коньяк – 5 ст. л.
- Бальзамічний оцет – 0.5 ст. л.
- Сіль, перець чорний на ваш смак.
- Бульйон (м’ясний) – 100 мл.
- Цибуля ріпчаста (середнього розміру) – 1 шт.
- Масло вершкове – 3 ст. л.
- Олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Наріжте м’ясо шматками завтовшки 2-2,5 см та поперчіть кожен з обох боків.
- В окремій мисці зʼєднайте соєвий соус, 2 ст. л. коньяку та 0,5 ст. л. бальзамічного оцту. Ретельно перемішайте.
- Готовим маринадом залийте м’ясо. Ретельно перемішайте, щоб кожен шматок був покритий маринадом.
- Залишити мʼясо в холодному місці на 2-4 год.
Поки мʼясо маринується, приготуйте соус:
- Почистьте та дрібно наріжте ріпчасту цибулю.
- Поставте сковорідку на вогонь та додайте 1 ст. л. олії.
- Пересипте цибулю на сковорідку, приправити сіллю та перцем, обсмажте на середньому вогні до золотистого кольору.
- Обережно додайте 3 ст. л. коньяку.
- Коли рідина від алкоголю випарується, додайте м’ясний бульйон та готуйте ще 3 хв.
- Зніміть соус з вогню, додайте 1 ст. л. холодного вершкового масла й розмішайте до повного розчинення.
Тепер на сковороді на середньому вогні розігрійте 1 ст. л. олії та 2 ст. л. вершкового масла. Обсмажуйте свинину по 3 хвилини з кожного боку.
Уважно стежте, аби не пересмажити мʼясо, інакше воно буде сухим. Після приготування залишити свинину під закритою кришкою на кілька хвилин.
Додайте до мʼяса готовий соус та насолоджуйтесь!