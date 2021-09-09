Біг – один з найдоступніших видів спорту для людини, адже ним можна займатися на вулиці, у парку й навіть у спортзалі.
Такі тренування допоможуть розвинути витривалість. Вони зміцнюють серцево-судинну і дихальну системи організму, а це профілактика захворювань серця і легенів. Також біг позитивно впливає на обмін речовин.
Фітнес-тренер Ольга Чічікало у соціальних мережах дала топ-6 порад, як правильно почати бігати новачкові.
1. Візьміть собі за основу бігати 20-25 хв на день приблизно 3-4 рази на тиждень.
2. Почніть пробіжки в дуже зручному темпі, щоб ви могли спокійно розмовляти. Темп повинен бути для вас максимально комфортним.
3. Перший тиждень почніть з активної ходьби 20-25 хв на день. Наступного тижня чергуйте ходьбу з бігом: три хвилини ходьби – біг дві хвилини.
– Щотижня ви повинні зменшувати кількість ходьби, а тривалість бігу навпаки збільшувати. Таким чином ви повністю перейдете на біг, – зазначила тренер.
4. Слід давати організму час на відновлення. Один-два рази на тиждень можете спокійно брати відпочинок від бігу. У цей час можна зробити розтяжку або йогу.
5. Перед бігом обов’язково потрібно робити розминку, щоб підготувати м’язи до навантаження. Також після бігу необхідна заминка – 5-10 хв ходьби та повільного бігу в кінці тренувального заняття. Це допоможе стабілізувати пульс і дихання.
6. Для бігу краще придбати спеціальні кросівки, адже під час тренувань стопа повинна мати правильну амортизацію.
– Нехай ваше тіло звикає до тривалого бігу поступово, і незабаром ви почнете кайфувати. Ваше самопочуття буде чудовим, а фігура підтягнутою, – додала вона.
Проте варто пам’ятати, що біг може зашкодити здоров’ю, якщо у людини:
- виражений розлад серцевого ритму;
- грижі в грудному або шийному відділі хребта, спині;
- загострення хронічного захворювання;
- тромбофлебіт нижніх кінцівок;
- недостатній кровообіг;
- вроджена вада серця;
- мітральний стеноз.
Якщо під час занять спортом у вас виникає відчуття болю, дискомфорту, особливо у грудній клітці, слід звернутися до лікаря та пройти відповідне обстеження, щоб вчасно виявити можливе захворювання.
Крім того, тренуватися можна усією сім’єю. Таким чином можна більше часу проводити разом, та ще й із користю. Факти ICTV підготували види сімейних тренувань, які позитивно вплинуть на фізичне, психічне та емоційне здоров’я кожного її члена.
Джерело: Ольга Чічікало