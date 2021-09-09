Біг – один з найдоступніших видів спорту для людини, адже ним можна займатися на вулиці, у парку й навіть у спортзалі.

Такі тренування допоможуть розвинути витривалість. Вони зміцнюють серцево-судинну і дихальну системи організму, а це профілактика захворювань серця і легенів. Також біг позитивно впливає на обмін речовин.

Фітнес-тренер Ольга Чічікало у соціальних мережах дала топ-6 порад, як правильно почати бігати новачкові.

1. Візьміть собі за основу бігати 20-25 хв на день приблизно 3-4 рази на тиждень.

2. Почніть пробіжки в дуже зручному темпі, щоб ви могли спокійно розмовляти. Темп повинен бути для вас максимально комфортним.

3. Перший тиждень почніть з активної ходьби 20-25 хв на день. Наступного тижня чергуйте ходьбу з бігом: три хвилини ходьби – біг дві хвилини.

– Щотижня ви повинні зменшувати кількість ходьби, а тривалість бігу навпаки збільшувати. Таким чином ви повністю перейдете на біг, – зазначила тренер.

4. Слід давати організму час на відновлення. Один-два рази на тиждень можете спокійно брати відпочинок від бігу. У цей час можна зробити розтяжку або йогу.

5. Перед бігом обов’язково потрібно робити розминку, щоб підготувати м’язи до навантаження. Також після бігу необхідна заминка – 5-10 хв ходьби та повільного бігу в кінці тренувального заняття. Це допоможе стабілізувати пульс і дихання.

6. Для бігу краще придбати спеціальні кросівки, адже під час тренувань стопа повинна мати правильну амортизацію.

– Нехай ваше тіло звикає до тривалого бігу поступово, і незабаром ви почнете кайфувати. Ваше самопочуття буде чудовим, а фігура підтягнутою, – додала вона.

Проте варто пам’ятати, що біг може зашкодити здоров’ю, якщо у людини:

виражений розлад серцевого ритму;

грижі в грудному або шийному відділі хребта, спині;

загострення хронічного захворювання;

тромбофлебіт нижніх кінцівок;

недостатній кровообіг;

вроджена вада серця;

мітральний стеноз.

Якщо під час занять спортом у вас виникає відчуття болю, дискомфорту, особливо у грудній клітці, слід звернутися до лікаря та пройти відповідне обстеження, щоб вчасно виявити можливе захворювання.

Крім того, тренуватися можна усією сім’єю. Таким чином можна більше часу проводити разом, та ще й із користю. Факти ICTV підготували види сімейних тренувань, які позитивно вплинуть на фізичне, психічне та емоційне здоров’я кожного її члена.

Джерело: Ольга Чічікало