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Їжа

Як приготувати деруни: рецепт страви з мʼясом і грибами

4 Травня 2023, 19:44
Асоян Каріна редакторка стрічки
Деруни рецепт
Джерело: Unsplash

Смачні деруни – народна страва з картоплі, яку використовують як основну, або ж гарнір.

Приготувати деруни можна самостійно за кілька хвилин.

Як робити деруни – рецепт

Деруни в блендері – рецепт Євгена Клопотенка

Інгредієнти

  • картопля – 3-4 шт;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйце;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • сіль і перець за смаком;
  • соняшникова олія – 5 ст. л.;
  • сметана для подавання.

Спосіб приготування

  1. Очистіть картоплину та цибулю.
  2. Поріжте овочі на частини і перекладіть в чашу.
  3. Додайте яйце і перебийте блендером до однорідної маси.
  4. Після цього додайте борошно, сіль і перець.
  5. Розігрійте пательню з олією і викладайте картопляну суміш ложкою.

Класичний рецепт дерунів

Інгредієнти

  • картопля – 5 шт;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно – 2-3 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • олія – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Спершу потрібно очистити овочі.
  2. Картоплю та цибулю натираємо на дрібній тертці.
  3. До картопляної маси додаємо яйце, борошно, сіль, перець і ретельно перемішуємо.
  4. Розігрійте сковорідку з олією і викладіть деруни.
  5. Обсмажуйте з обох боків.

Деруни з грибами і м’ясом

Інгредієнти

  • картопля – 7 шт;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 1 шт.;
  • м’ясний фарш – 250-260 г;
  • борошно – 3 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • шампіньйони – 150 г.

Спосіб приготування

  1. Спершу потрібно очистити всі овочі.
  2. Далі натерти картоплю і цибулю на дрібній тертці.
  3. Додайте борошно, сіль, перець і перемішайте.
  4. Гриби подрібніть і додайте у м’ясний фарш.
  5. Посоліть фарш.
  6. Розігрійте сковороду і викладіть ложкою деруни.
  7. Зверху на деруни покладіть фарш і накрийте картопляною масою.
  8. Обсмажуйте з двох сторін.

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