4 Травня 2023, 19:44 Асоян Каріна редакторка стрічки

Смачні деруни – народна страва з картоплі, яку використовують як основну, або ж гарнір. Приготувати деруни можна самостійно за кілька хвилин. Як робити деруни – рецепт Деруни в блендері – рецепт Євгена Клопотенка Інгредієнти картопля – 3-4 шт;

цибуля – 1 шт.;

яйце;

борошно – 1 ст. л.;

сіль і перець за смаком;

соняшникова олія – 5 ст. л.;

сметана для подавання. Спосіб приготування Очистіть картоплину та цибулю. Поріжте овочі на частини і перекладіть в чашу. Додайте яйце і перебийте блендером до однорідної маси. Після цього додайте борошно, сіль і перець. Розігрійте пательню з олією і викладайте картопляну суміш ложкою. Класичний рецепт дерунів Інгредієнти картопля – 5 шт;

цибуля – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

борошно – 2-3 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

олія – 2-3 ст. л. Спосіб приготування Спершу потрібно очистити овочі. Картоплю та цибулю натираємо на дрібній тертці. До картопляної маси додаємо яйце, борошно, сіль, перець і ретельно перемішуємо. Розігрійте сковорідку з олією і викладіть деруни. Обсмажуйте з обох боків. Деруни з грибами і м’ясом Інгредієнти картопля – 7 шт;

цибуля – 1 шт.;

часник – 1 шт.;

м’ясний фарш – 250-260 г;

борошно – 3 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

шампіньйони – 150 г. Спосіб приготування Спершу потрібно очистити всі овочі. Далі натерти картоплю і цибулю на дрібній тертці. Додайте борошно, сіль, перець і перемішайте. Гриби подрібніть і додайте у м’ясний фарш. Посоліть фарш. Розігрійте сковороду і викладіть ложкою деруни. Зверху на деруни покладіть фарш і накрийте картопляною масою. Обсмажуйте з двох сторін. Шукайте більше цікавих рецептів на Smachno.ua Читайте також: Як варити кукурудзяну кашу: рецепт в мультиварці, на воді та молоці

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