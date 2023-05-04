Смачні деруни – народна страва з картоплі, яку використовують як основну, або ж гарнір.
Приготувати деруни можна самостійно за кілька хвилин.
Як робити деруни – рецепт
Деруни в блендері – рецепт Євгена Клопотенка
Інгредієнти
- картопля – 3-4 шт;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце;
- борошно – 1 ст. л.;
- сіль і перець за смаком;
- соняшникова олія – 5 ст. л.;
- сметана для подавання.
Спосіб приготування
- Очистіть картоплину та цибулю.
- Поріжте овочі на частини і перекладіть в чашу.
- Додайте яйце і перебийте блендером до однорідної маси.
- Після цього додайте борошно, сіль і перець.
- Розігрійте пательню з олією і викладайте картопляну суміш ложкою.
Класичний рецепт дерунів
Інгредієнти
- картопля – 5 шт;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 2-3 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- олія – 2-3 ст. л.
Спосіб приготування
- Спершу потрібно очистити овочі.
- Картоплю та цибулю натираємо на дрібній тертці.
- До картопляної маси додаємо яйце, борошно, сіль, перець і ретельно перемішуємо.
- Розігрійте сковорідку з олією і викладіть деруни.
- Обсмажуйте з обох боків.
Деруни з грибами і м’ясом
Інгредієнти
- картопля – 7 шт;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 1 шт.;
- м’ясний фарш – 250-260 г;
- борошно – 3 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- шампіньйони – 150 г.
Спосіб приготування
- Спершу потрібно очистити всі овочі.
- Далі натерти картоплю і цибулю на дрібній тертці.
- Додайте борошно, сіль, перець і перемішайте.
- Гриби подрібніть і додайте у м’ясний фарш.
- Посоліть фарш.
- Розігрійте сковороду і викладіть ложкою деруни.
- Зверху на деруни покладіть фарш і накрийте картопляною масою.
- Обсмажуйте з двох сторін.