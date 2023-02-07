Масляна – це традиційне та найстаріше словʼянське свято. Це смачне та ситне свято триває цілий тиждень, який передує Великому посту.

Дієтичні млинці на Масляну 2023 допоможуть дотриматись традицій свята та не зіпсувати фігуру. Рецептів дієтичних млинців існує дуже багато, крім того, усі вони легкі.

Факти ICTV зібрали кілька простих рецептів дієтичних млинців, які не позначаться на нашій фігурі.

Зараз дивляться Млинці на кефірі Вам знадобиться: кефір – 150 мл;

сода – ½ ч. л;

яйця – 2 шт;

кукурудзяний крохмаль – 3-5 ст. л;

дрібка солі. До речі, крохмаль можна замінити кукурудзяним, вівсяним чи цільнозерновим борошном. Приготування: Кукурудзяний крохмаль змішати з содою і сіллю. Додати яйця та кефір. Розмішати до однорідної консистенції (пильнуйте, щоб не було грудочок). Випікайте млинці на сковороді, трохи змащеній оливковою олією. Млинці з вівсяних пластівців Інгредієнти: вівсяні пластівці – 1 ст. л;

молоко – 500 мл;

вода – 500 мл;

цукрозамінник – 2 ч. л;

яйце – 1 шт;

сіль. Приготування: Варимо вівсяну кашу, використовуючи молоко, воду та пластівці. Охолодіть кашу та перебийте її за допомогою блендера до консистенції пасти. Додаємо в масу сіль, цукор та яйце. Усе ретельно перемішуємо. Смажимо млинці на сковороді, змащеній оливковою олією. Млинці на воді Вам знадобиться: знежирене молоко – 1 склянка;

вода – 1 склянка;

яйце – 1 шт;

оливкова олія – 2 ст. л;

борошно твердих сортів пшениці – 150 г;

сіль на ваш смак. Приготування: Збиваємо яйце. Повільно вливаємо в нього воду та молоко, продовжуючи збивати. Додаємо борошно та соду. Збиваємо до однорідної маси, стежимо, щоб не було грудочок. Вливаємо в готове тісто оливкову олію, перемішуємо та випікаємо на сковороді без олії. Млинці з висівок на кефірі Інгредієнти: мелені вівсяні висівки – 6 ст. л;

мелені пшеничні висівки – 4 ст. л;

яйце – 1 шт;

знежирений кефір – 1, 5 ст;

сіль. Приготування: Збиваємо яйце, додаємо в нього кефір, висівки та сіль. Продовжуємо збивати до однорідної консистенції. Випікаємо млинці на сковороді, змащеній оливковою олією. Млинці на газованій воді Інгредієнти: яйце – 2 шт;

борошно твердих сортів пшениці – 2 склянки;

знежирене молоко – 2 склянки;

газована вода – 2 склянки;

сіль;

цукрозамінник чи цукор – 1 ст. л;

погашена сода – 1 ч. л;

оливкова олія – 1 ст. л. Приготування: Змішуємо тісто з яєць, знежиреного молока та борошна. Додаємо сіль, оливкову олію та і погашену соду. Перемішуємо. В останній момент додаємо в тісто газовану воду. Випікаємо млинці, змастивши сковороду оливковою олією тільки перед випіканням першого млинця. До речі, змащувати сковороду оливковою олією варто за допомогою силіконового пензлика, тоді оливкової олії піде менше. Читайте також: Кава з лимоном для схуднення: як впливає на організм та рецепт

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