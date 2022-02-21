З 28 лютого до 6 березня в Україні святкується Масниця 2022. У цей час заведено їсти млинці.
Факти ICTV підготували рецепти пісних млинців.
Пісні млинці на кокосовому молоці
Інгредієнти
- 300 мл кокосового молока
- 130 г борошна
- 20 мл олії
- кілька ложок кокосової стружки
Приготування
- Змішати молоко, борошно, олію та кокосову стружку.
- Можна додати воду.
- Смажити на сухій сковорідці.
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Пісні млинці на мінеральній воді
Інгредієнти
- 100 г борошна
- 300 мл сильногазованої води
- 2 ст. ложки олії
- цукор та сіль за смаком
- ванілін
Приготування
- Просіяти борошно, змішати з цукром та сіллю.
- Влити в нього сильногазовану воду.
- Додати олію і добре перемішати.
- Обсмажити на сковорідці.
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Смакувати пісні млинці можна з медом, джемом чи шоколадом. Також можна додавати фрукти та ягоди.
Щоб млинці були кориснішими, можна замість звичайного борошна додавати вівсяне, рисове. Замість газованої води можна влити звичайну.