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На мінеральній воді та кокосовому молоці. Як приготувати пісні млинці

21 Лютого 2022, 14:53
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
млинці
Джерело: Pixabay

З 28 лютого до 6 березня в Україні святкується Масниця 2022. У цей час заведено їсти млинці.

Факти ICTV підготували рецепти пісних млинців.

Пісні млинці на кокосовому молоці

Інгредієнти

  • 300 мл кокосового молока
  • 130 г борошна
  • 20 мл олії
  • кілька ложок кокосової стружки

Приготування

  1. Змішати молоко, борошно, олію  та кокосову стружку.
  2. Можна додати воду.
  3. Смажити на сухій сковорідці.

 

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Пісні млинці на мінеральній воді

Інгредієнти

  • 100 г борошна
  • 300 мл сильногазованої води
  • 2 ст. ложки олії
  • цукор та сіль за смаком
  • ванілін

Приготування

  1. Просіяти борошно, змішати з цукром та сіллю.
  2. Влити в нього сильногазовану воду.
  3. Додати олію і добре перемішати.
  4. Обсмажити на сковорідці.

 

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Смакувати пісні млинці можна з медом, джемом чи шоколадом. Також можна додавати фрукти та ягоди.

Щоб млинці були кориснішими, можна замість звичайного борошна додавати вівсяне, рисове. Замість газованої води можна влити звичайну.

Теги
Кулінарні рецепти , Масляна , Рецепт
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