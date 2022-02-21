З 28 лютого до 6 березня в Україні святкується Масниця 2022. У цей час заведено їсти млинці.

Факти ICTV підготували рецепти пісних млинців.

Пісні млинці на кокосовому молоці

Інгредієнти

300 мл кокосового молока

130 г борошна

20 мл олії

кілька ложок кокосової стружки

Приготування

Змішати молоко, борошно, олію та кокосову стружку. Можна додати воду. Смажити на сухій сковорідці.

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Пісні млинці на мінеральній воді

Інгредієнти

100 г борошна

300 мл сильногазованої води

2 ст. ложки олії

цукор та сіль за смаком

ванілін

Приготування

Просіяти борошно, змішати з цукром та сіллю. Влити в нього сильногазовану воду. Додати олію і добре перемішати. Обсмажити на сковорідці.

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Смакувати пісні млинці можна з медом, джемом чи шоколадом. Також можна додавати фрукти та ягоди.

Щоб млинці були кориснішими, можна замість звичайного борошна додавати вівсяне, рисове. Замість газованої води можна влити звичайну.