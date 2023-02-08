Дієта номер 5 – розробка радянського лікаря-гастроентеролога, професора Мануїла Певзнера. Лікар розробив цей тип харчування для людей, які страждають від захворювань печінки та жовчного міхура.

Дієта здатна поліпшити стан пацієнтів, а також дозволяє знизити навантаження на травну систему хворого при збереженні повноцінного харчування.

Факти ICTV дізнавалися, кому варто дотримуватися дієти №5 та які продукти можна вживати.

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Дієти №5: особливості та користь

Такий тип харчування у 20-30-х роках минулого століття розробив професор Певзнер. Загалом, у той час, лікар підготував 15 різних варіантів лікувальних дієт для окремих груп захворювань. Цікаво, що дієти Певзнера не втрачають актуальності й сьогодні.

Особливою популярністю користується збалансована дієта №5. До речі, її ще називають стіл №5.

За даними лікаря Певзнера, дієта №5 призначається:

для лікування проблем шлунково-кишкового тракту;

пацієнтам при панкреатиті;

при захворюваннях жовчного міхура;

при хворобах печінки (наприклад, цирозі);

при хворобах жовчовивідних шляхів.

Також стіл №5 може прописати лікар як профілактику під час санаторного лікування. За словами дієтологів, вона також дає ефект щадного плавного схуднення, приносячи стійкі результати.

Гастроентеролог вищої категорії, лікар медичних наук Володимир Васильєв також зазначає, що дієта №5 може призначатися при:

гострому гепатиті в період одужання;

при хронічних гепатитах (хронічні вірусні гепатити B);

при цирозі печінки;

при холециститі;

при захворюваннях, що супроводжуються порушенням функції печінки та жовчних шляхів при відсутності виражених запальних процесів в шлунку та кишківнику.

Особливості дієти №5: вона передбачає збалансовану та рівну кількість білків та вуглеводів. Обмеження встановлюється лише на вживання жирів.

Зверніть увагу, що стіл номер п’ять спрямована на профілактику та підтримку загального стану пацієнта, а не на лікування.

– Цю систему харчування вам має призначити лише лікар разом з необхідними медикаментами!

Хімічний склад та енергетична цінність дієти №5

На добу:

Білки – 80 г (55% тварини).

Жири 80 г (30% рослинні).

Вуглеводи – 350-400 г (70-80 г цукру).

Кухонна сіль – 10 г.

Норма води — 1,5-2 літри (може включати в себе 24-40 грамів ксиліту та сорбіту).

Енергоцінність дієти – 2400-2600 ккал.

Що можна їсти на дієті №5

Стіл номер п’ять передбачає вживання легких та корисних продуктів, які мають у складі пектини та клітковину.

Харчуватися бажано від 4 до 6 разів на день, їжу варто готувати на пару, запікати чи тушкувати. Вранці натщесерце варто випити одну-дві склянки води, а саму їжу краще максимально подрібнювати.

На дієті №5 можна їсти:

Хліб пшеничний з борошна 1-го та 2-го сорту, житній хліб з сіяного борошна вчорашньої випічки. Здобні вироби з вареним м’ясом, рибою, сиром та яблуками.

Печиво затяжне, сухий бісквіт.

Суп – овочеві, круп’яні на овочевому відварі, молочні з макаронними виробами, борщ тощо. Овочі для заправки не підсмажують, а запікаємо чи варимо.

М’ясо та птиця має бути не жирне чи знежирене, без сухожиль, куриця має бути без шкірки. Можна яловичину, молоду нежирну баранину, свинину, мʼясо кролика, курки, індички. Мʼясо потрібно варити чи запікати.

Нежирні види риби.

Молочні продукти – молоко, кефір, кисле молоко;

Сметану використовуємо як заправку до страв.

Яйця, але можна їсти не більше одного жовтка на день.

Крупи – можна вживати будь-які, особливо корисними будуть гречана та вівсяна.

Овочі в сирому, відварному, тушкованому вигляді. Також можна некислу квашену капусту.

Фрукти та овочі, але не кислі.

Вершкове масло в натуральному вигляді.

Чай, кава з молоком, фруктові, ягідні та овочеві соки, відвари шипшини та пшеничних висівок.

Заборонені продукти

Варто виключити з раціону:

свіжий хліб, листкове та здобне тісто, смажені пиріжки;

м’ясні, рибні та грибні бульйони;

жирні види, копчену, солону рибу та консерви;

жирні сорти мʼяса – качка, гуска, печінка, нирки, ковбаси тощо;

смажені яйця;

вершки, молоко 6% жирності, ряжанку, сметану, жирний та солоний сир;

бобові;

шпинат, щавель, редис, редьку, цибуля зелена, часник, гриби, мариновані овочі;

гострі та жирні закуски, копчені продукти, консерви, ікру;

шоколад, морозиво;

гірчицю, хрін, перець;

чорна кава, какао, холодні напої;

алкоголь.

Приклад меню на тиждень дієти №5

Лікар-гастроентеролог наводить орієнтовний приклад меню дієти №5:

Перший сніданок: домашній сир з цукром та сметаною, каша вівсяна молочна, чай.

домашній сир з цукром та сметаною, каша вівсяна молочна, чай. Другий сніданок: печене яблуко.

печене яблуко. Обід: вегетаріанський суп з овочами на олії, варена курка в молочному соусі, рис відварний, компот із сухофруктів.

вегетаріанський суп з овочами на олії, варена курка в молочному соусі, рис відварний, компот із сухофруктів. Полудень: відвар шипшини.

відвар шипшини. Вечеря: варена риба з білим соусом на овочевому відварі, картопляне пюре, ватрушка з домашнім сиром та чай.

варена риба з білим соусом на овочевому відварі, картопляне пюре, ватрушка з домашнім сиром та чай. На ніч: кефір.

Зверніть увагу, що лікар гастроентеролог-дієтолог може коригувати склад дієти для пацієнта. Це залежить від конкретного випадку та стану хворого.