Як засолити червону рибу шматочками – покроковий рецепт

Слабосолона червона риба – справжня окраса будь-якого застілля. З нею можна приготувати канапки, закуски, салати, лаваші чи суші.
Зазвичай господині купують рибу в магазині, проте засолити червону рибку можна в домашніх умовах. Як самостійно засолити червону рибу шматочками, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як смачно засолити червону рибу – рецепт
Що знадобиться:
- червона риба (лосось, форель чи сьомга) – 1 кг;
- сіль – 2 ст. л;
- цукор – 1 ст. л;
- перець – 1 ч. л;
- лаврове листя – 2-3 шт.
Як солити:
- Спершу ретельно промийте рибʼяче філе та витягніть з нього усі кісточки (до речі, на ринку ви можете придбати вже порізану на шматочки червону рибу).
- Знову промийте рибу та промокніть філе паперовим рушником.
- Наріжте червону рибу на шматочки.
- У мисці зʼєднайте сіль, цукор та перець. Ретельно перемішайте.
- Перекладіть рибні шматочки у герметичну місткість та додайте суміш цукру, солі й перцю. Також покладіть кілька лаврових листочків.
- Ретельно перемішайте, щоб рівномірно розподілити спеції.
- Закрийте місткість кришкою та відправте у холодильник на 4-6 год.
Коли червона рибка засолиться, сміливо діставайте її з холодильника та починайте готувати смачні страви!
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