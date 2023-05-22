Як засолити червону рибу шматочками – покроковий рецепт

Слабосолона червона риба – справжня окраса будь-якого застілля. З нею можна приготувати канапки, закуски, салати, лаваші чи суші.

Зазвичай господині купують рибу в магазині, проте засолити червону рибку можна в домашніх умовах. Як самостійно засолити червону рибу шматочками, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як смачно засолити червону рибу – рецепт

Що знадобиться:

червона риба (лосось, форель чи сьомга) – 1 кг;

сіль – 2 ст. л;

цукор – 1 ст. л;

перець – 1 ч. л;

лаврове листя – 2-3 шт.

Як солити:

Спершу ретельно промийте рибʼяче філе та витягніть з нього усі кісточки (до речі, на ринку ви можете придбати вже порізану на шматочки червону рибу). Знову промийте рибу та промокніть філе паперовим рушником. Наріжте червону рибу на шматочки. У мисці зʼєднайте сіль, цукор та перець. Ретельно перемішайте. Перекладіть рибні шматочки у герметичну місткість та додайте суміш цукру, солі й перцю. Також покладіть кілька лаврових листочків. Ретельно перемішайте, щоб рівномірно розподілити спеції. Закрийте місткість кришкою та відправте у холодильник на 4-6 год.

Коли червона рибка засолиться, сміливо діставайте її з холодильника та починайте готувати смачні страви!