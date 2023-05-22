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Їжа

Як засолити червону рибу шматочками – покроковий рецепт

22 Травня 2023, 11:02
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Червона риба
Джерело: Pixabay

Слабосолона червона риба – справжня окраса будь-якого застілля. З нею можна приготувати канапки, закуски, салати, лаваші чи суші.

Зазвичай господині купують рибу в магазині, проте засолити червону рибку можна в домашніх умовах. Як самостійно засолити червону рибу шматочками, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як смачно засолити червону рибу – рецепт

Що знадобиться:

  • червона риба (лосось, форель чи сьомга) – 1 кг;
  • сіль – 2 ст. л;
  • цукор – 1 ст. л;
  • перець – 1 ч. л;
  • лаврове листя – 2-3 шт.

Як солити:

  1. Спершу ретельно промийте рибʼяче філе та витягніть з нього усі кісточки (до речі, на ринку ви можете придбати вже порізану на шматочки червону рибу).
  2. Знову промийте рибу та промокніть філе паперовим рушником.
  3. Наріжте червону рибу на шматочки.
  4. У  мисці зʼєднайте сіль, цукор та перець. Ретельно перемішайте.
  5. Перекладіть рибні шматочки у герметичну місткість та додайте суміш цукру, солі й перцю. Також покладіть кілька лаврових листочків.
  6. Ретельно перемішайте, щоб рівномірно розподілити спеції.
  7. Закрийте місткість кришкою та відправте у холодильник на 4-6 год.

Коли червона рибка засолиться, сміливо діставайте її з холодильника та починайте готувати смачні страви!

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