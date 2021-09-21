Влітку ми їмо багато овочів, а от з настанням холодів переходимо на калорійнішу їжу. Та й городні помідори з огірками закінчуються. А от кабачки ще якийсь час ростуть. І оскільки дієтологи радять більше харчуватися домашніми стравами, то домашніх рецептів із кабачками – безліч.

Найкласичніша страва з кабачків на теренах усього пострадянського простору – ікра. А у господинь є ще й свої фірмові рецепти.

Киянка Олена обожнює кабачкову ікру і постійно готує її впродовж сезону. Рецепт страви вона створила сама.

Для ікри потрібно лише три основні інгредієнти: кабачки, морква, цибуля. А смаку додають приправи: томатна паста, часник, перець.

– Кабачки обов’язково чистимо, говорить Олена. – Моркву і цибулю відправляємо на пательню першими. Смажимо на олії. За сім хвилин додаємо кабачки та спеції і томатну пасту, трошки води, щоб не підгоріло. Тушкуємо 30-40 хвилин.

Потім потрібно масу потовкти товкачкою для картоплі.

Чи дійсно домашня ікра не поступається якістю та смаком магазинній? Зразки найдешевшої та найдорожчої, а також домашньої досліджувала професор, технолог Олена Сидоренко.

Експерт почала досліджувати ікру з найдешевшого зразка.

Перше, на що звернула увагу Олена Сидоренко, – колір занадто темний і багато води. Це свідчить про те, що упарювали ікру недостатньо довго. А ще вона побачила, що у складі ікри є борошно (!) – для згущування маси. Різкий присмак олії теж не додав задоволення від куштування продукту.

Найдорожчий зразок теж мав зайву рідину, але на смак він був кращим та й колір мав приємніший.

Домашню ікру експерт одразу розпізнала.

– Оце інша справа! – сказала професор. – Дуже смачна ікра, треба сказати!

Звичайно, дієтологи мають рацію, треба харчуватися домашніми стравами. Навіть якщо це проста кабачкова ікра.