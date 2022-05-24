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Їжа

Печериці мариновані в домашніх умовах: смачніше не буває

24 Травня 2022, 19:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
шампиньоны
Джерело: Depositphotos

Шеф Євген Клопотенко пропонує не купляти мариновані печериці в магазині, а зробити за своїм смаком вдома.

Інгредієнти

Візьміть гриби середнього розміру, протріть їх від забруднень паперовим рушником. Пошкоджені ділянки зріжте і покладіть печериці в банку або іншу скляну ємність. Наріжте півкільцями половинку цибулини, а часник розчавіть лезом ножа.

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Приготуйте маринад. Відміряйте 0,5 л води в каструлі й туди ж відправте сіль, цукор та спеції: лавровий лист, гірчицю, чорний і духмяний перець. Додайте до маринаду цибулю і підготовлений часник.

Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Проваріть маринад 5 хвилин, щоб цукор і сіль розчинилися, а спеції віддали свої аромати. Зніміть каструлю з вогню і влийте оцет (звичайний, винний або яблучний). Якщо ж використовуєте звичайний столовий оцет, то досить буде 4 ст. ложок.

Подрібніть ножем 3 гілочки кропу та додайте в ємність, де лежать печериці.

Залийте гриби гарячим маринадом, щоб він повністю покрив всі гриби.

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Накрийте кришкою і відставте до повного охолодження, а краще на ніч. Мариновані печериці готові та можна подавати до столу, додавши трохи олії.

Джерело: Євген Клопотенко

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